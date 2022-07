Una vita/ Anticipazioni 19 luglio: Azucena e Guillermo, i malintesi continuano…

Una vita, anticipazioni puntata 19 luglio: malintesi tra Azucena e Guillermo

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 19 luglio rivelano che Felipe accetta l’aiuto di Dori per smettere di prendere i farmaci prescritti da Ignacio. L’infermiera è infatti convinta che la malattia dell’uomo sia solo nella sua testa. Intanto, David interviene appena in tempo per fermare Aurelio che stava per abusare di Valeria. Più tardi, il giovane la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada.

Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e poi va via. A casa dei Dominguez, tutti festeggiano per la partenza di Alodia e Ignacio. Infine, continuano i malintesi e le incomprensioni tra Azucena e Guillermo: lei non può più tollerare la vicinanza del ragazzo con Claudia, ma ci penserà a lui a toglierle ogni dubbio, invitandola ad assistere a una Zarzuela.

Una vita, dove eravamo rimasti: David ferma Aurelio, Valeria è salva

Nelle precedenti puntate di Una vita, Claudia continua a flirtare con Guillermo e il ragazzo ne è compiaciuto. Azucena li vede insieme ed è gelosa, nonostante lui già l’abbia già tranquillizzata dicendole che ha frainteso, perché è innamorato solo di lei. Alodia lascia la casa di Bellita e Josè e finalmente si trasferisce nel suo nuovo appartamento. Intanto, Ignacio tira un sospiro di sollievo perché la sua amante è uscita dalla sua vita. Resta da capire se resterà fedele alla moglie oppure cederà di nuovo alla tentazione con un’altra donna…

Felipe non vuole perdere Dori e pur di averla accanto a sé è disposto a smettere di prendere i farmaci che gli prescrive Ignacio, ma fino a che punto? David interviene per tempo non appena vede che Aurelio sta per aggredire Valeria, ma quest’ultima, ancora arrabbiata, accusa il suo salvatore di essere complice del Quesada.











