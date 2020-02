Una Vita/ Anticipazioni 2 febbraio: quale sarà la decisione di Don Telmo?

Una Vita, anticipazioni puntata 2 febbraio

Ricordiamo che il sabato la soap Una Vita non va in onda, come ormai consuetudine, per lasciare il posto ad Amici e alla finestra sul Grande Fratello VIP. Per sapere quindi quale piega prenderanno gli avvenimenti ci è toccato attendere oggi e, stando alle anticipazioni, possiamo intanto intuire che Ceferino sarà sul punto di fare una confessione a Lolita che la sua ex amata non gradirà affatto, mentre sarà proprio Fra Guillermo, richiamato in città da Samuel, ad aiutare Padre Telmo a fare chiarezza nel suo cuore. La strategia usata dall’Alday rischia davvero di ritorcersi contro di lui. Quale sarà la decisione del parroco amato da Lucia? Si sentirà legato ai voti pronunciati oppure sceglierà di abbandonare per sempre il sacerdozio per vivere accanto alla donna che anche lui ama? Per avere qualche risposta non ci rimane che attendere domenica, quando la soap iberica tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset con nuovi avvincenti episodi.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nella puntata di venerdì 31 gennaio 2020, della soap spagnola Una Vita abbiamo potuto assistere alla delusione di Ceferino che ha scoprto l’inganno ideato da Lolita e Casilda nei suoi confronti. L’uomo infatti scoprirà che la Escolano ha escogitato tutto per strappargli un bacio e spezzare così la tradizione di Cabrahigo. Solo il bacio di una vedova avrebbe infatti potuto rompere la promessa di matrimonio fatta anni indietro alla cameriera di casa Alvarez-Hermoso, permettendole così di sposare l’uomo che davvero ama. Anche se le nozze tra Antonito e Lolita appaiono ancora molto lontane, sicuramente i due hanno adesso intrapreso la strada giusta. Padre Telmo intanto, dopo giorni di penitanze e digiuni per farsi perdonare la leggerezza di quel bacio dato a Lucia, si confiderà con Fra Guillermo e troverà nella chiaccherata con il vecchio amico e mentore un po’ di giovamento. Il frate era infatti giunto ad Acacias grazie a Samuel, che sperava di eliminare definitivamente Padre Telmo dalla vita di Lucia confidando nell’intervento del suo vecchio mentore. Era questo il motivo di quel viaggio che l’Alday aveva compiuto a Segovia. Nel frattempo però Ursula avrà modo di trovare alcuni abiti del parroco macchiati di sangue, e di scoprire così che il sacerdote si sta flagellando. Il rapporto tra Samuel e Lucia intanto continua ad andare avanti tra molti conflitti. L’ultimo vede la Alvarado che vorrebbe restituire il quadro della donna ormai restaurato alla legittima proprietaria e l’Alday che non si mostra affatto d’accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA