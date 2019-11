Una Vita/ Anticipazioni 2 novembre: Samuel ottiene l’annullamento del matrimonio?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 NOVEMBRE

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula consiglierà a Lucia di fare molta attenzione a Samuel. Antonito invece cercherà di testare la sua auto e la nuova attività. Maria, tornerà da Casilda e annuncerà di aver lasciato il lavoro e sosterrà la donna per chiederle la sua eredità. Casilda, dopo il racconto di Fabiana, capisce che sua madre ha mentito. Questo però ovviamente la getta nello sconforto più totale. Non capisce perché sua madre le tiene nascosta la relazione con il dottore e quindi cerca di indagare se c’è qualche altro motivo. Tra le due la situazione sembra particolarmente tesa e la giovane non crede che si tratti solo di una normale storia d’amore per questo inizia la sua personale ricerca. Leonor intanto dovrà fare i conti con la Hidalgo e con numerosi problemi che si presenteranno. Rosina intanto scoprirà che Higino è un giocatore accanito e addirittura pur di racimolare soldi da utilizzare per il gioco d’azzardo è disposto a qualunque cosa. Samuel, dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio come sperato, chiede a Lucia la possibilità di corteggiarlo.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle puntate precedenti di Una Vita avevamo visto Telmo intento a voler svelare la verità su Samuel a Lucia. Le cose ovviamente però avevano preso una piega non proprio normale e nulla era andato come previsto. Maria intanto dal canto suo continuava ad imbrogliare Casilda che però non sospettava minimamente di lei. Una Vita non è andato regolarmente in onda il 1 novembre trattandosi di un giorno festivo, da domani 2 novembre riprenderanno le regolari trasmissioni. Ramon viene invece a sapere che il figlio sta cercando di lanciare sul mercato un prodotto innovativo. Padre Telmo riesce invece a convincere Espineira a rivedere il suo piano, tuttavia il Prete si trova veramente in una situazione spiacevole. La questione prenderà una piega ben più grave del dovuto. Ramon farà visita a Servante, il medico scoprirà che questo è molto malato e potrebbe addirittura non farcela. In occasione della processione per la Vergine dei Miracoli Telmo avvicinerà Lucia. Questa però, nonostante i dubbi, rimarrà sconcertata per la dichiarazione d’amore. Alla fine la donna non dirà nulla di quanto accaduto e penserà che Telmo ha approfittato di lei e della sua buona fede. Telmo invece dopo l’accaduto quasi non riuscirà a credere che la donna non vuole ascoltare le sue parole e si alzerà un enorme polverone che porterà una grande tensione.

