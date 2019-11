Una Vita oggi, 1 novembre, non va in onda/ Perché? La decisione Mediaset fa discutere

UNA VITA OGGI, 1 NOVEMBRE, NON VA IN ONDA: PERCHE’?

Serviva solo posto per le repliche de L’Isola di Pietro 3 oppure no? E’ polemica sui social per la decisione di Canale5 per il pomeriggio di oggi: Una Vita non andrà in onda in questo 1 novembre. Fin qui non ci sarebbe nemmeno poi niente di male visto che in questo giorno di Festa sono pochi quelli che si piazzeranno davanti alla tv oggi pomeriggio per seguire le soap di Canale5 ma, a quanto pare, il problema sorge quando scorriamo la guida tv e scopriamo che mentre Beautiful andrà in onda insieme a Il Segreto e alle repliche della fiction di Gianni Morandi, l’unica a rimanere in panchina sarà proprio Una Vita. La soap spagnola oggi non farà compagnia ai fan e lo stesso succederà a Uomini e donne ma saranno gli unici programmi di Canale5 a rimanere fermi per un turno.

UNA VITA OGGI, 1 NOVEMBRE, NON VA IN ONDA: QUANDO TORNERA’?

Una Vita tornerà in onda regolarmente ieri pomeriggio con una maxi puntata e lo stesso farà domenica quando ancora al centro di tutto ci sarà proprio la bella Lucia. La giovane cugina di Celia ha visto la sua vita stravolta dal suo arrivo nel quartiere e se in un primo momento è stata la questione eredità ad attirare l’attenzione di tutti, adesso tocca alla fantomatica dichiarazione d’amore di Samuel. Il giovane vuole dimostrare alla sua bella “amica” di avere intenzioni serie con lei tanto da volerla in sposa. Chi lo conosce sa bene che le sue sono solo macchinazioni e tutti stanno mettendo in guardia Lucia che riceverà addirittura la visita di Ursula che la metterà in guardia dall’uomo che ha avuto come suo braccio destro e che è riuscito ad uccidere il suo stesso padre.

