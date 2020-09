Una Vita/ Anticipazioni 2 settembre: Felipe vuole aiutare Liberto

Una Vita, anticipazioni puntata 2 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 2 settembre, mentre Felipe prova in tutti i modi a dimostrare l’innocenza del suo amico Liberto, anche chiedendo aiuto alla stessa Genoveva e appellandosi al suo buonsenso, Ramon continua a cercare di incastrare Alfredo per l’affare fallito del Banco Americano con il quale il banchiere ha rubato i soldi di tutti gli abitanti di Acacias. Decide, così, di parlare con un giornalista che potrebbe aiutarlo a screditare l’immagine del Bryce, l’unica cosa alla quale davvero l’uomo tenga. Cesareo, intanto, sorprende Comino che mentre dorme pronuncia la parola Valdeza. Inizia così ad indagare, convinto inizialmente che si tratti di una persona ma scopre per caso che è una località che si trova nelle vicinanze di Santander: proprio in questo luogo è nascosto il segreto del mutismo della ragazza. Cinta è sempre più in crisi e, pur essendo consapevole di non amare Rafael, non sa come uscire da questa situazione e rompere il fidanzamento.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto viene condotta dai gendarmi in prigione e non riesce a spiegarsi il perché. Felipe, che lo segue in qualità di suo avvocato, viene a sapere che c’è un testimone che dichiara di essere stato presente durante la violenza, quindi riesce a parlare per un attimo con il suo assistito per chiedergli di fare mente locale e trovare un particolare che possa aiutarlo a scagionarlo. Intanto Rosina è preoccupata perché è a casa che aspetta il marito per parlare e non riesce a credere che l’uomo non si sia presentato, dopo aver tanto insistito per un chiarimento. Arriva, però, Marcelina che porta una terribile notizia: l’uomo è stato arrestato con la scusa di aver violentato Genoveva. La donna, però, crede all’innocenza di suo marito ed è disposta ad essere al suo fianco per aiutarlo. Alla soffitta, invece, le domestiche discutono di questa vicenda e tutti sono convinti che Genoveva si sia inventata tutto, magari per ripulire l’immagine del marito dopo il tradimento della donna. Arriva, però, Ursula che è proprio al servizio della famiglia Bryce e per non destare sospetti dice di non voler entrare nella questione perché ha imparato nel corso del tempo a tenersi lontana dagli affari dei suoi padroni.

Donna Susana incontra per strada Bellita che le esprime tutta la sua solidarietà per l’arresto di suo nipote Liberto. Le due, però, incontrano proprio Alfredo e Genoveva e Susana vorrebbe affrontarli subito ma l’amica le ricorda che ha un grosso debito nei confronti del banchiere e per questo decide di non appoggiare l’amica. La sarta, però, non si lascia spaventare e decide di affrontare il Bryce il quale, però, minaccia di denunciare anche lei alle autorità e di farla finire in prigione come Liberto. Mentre Bellita si prepara a fare a Cinta un discorso per metterla in guardia dai pericoli che potrebbe incontrare durante il viaggio con Rafale e Arantxa, Emilio continua a soffrire per la sua rottura con la ragazza e affida tutta la sua sofferenza ad un diario nel quale descrive tutta la sofferenza che prova per aver perso la donna che ama. La sorella Comino lo osserva da lontano e vorrebbe aiutarlo a risolvere la situazione ma non sa assolutamente come poter intervenire. Arriva Antonito al quale Emilio racconta della prossima partenza di Cinta e Rafael per una tournée, aggiungendo che è sicuro che questo viaggio non farà altro che avvicinare i due e quindi ha pensato di mettere una pietra sopra a questa storia d’amore. Bellita confessa a sua figlia di aver sempre saputo che in lei c’era l’animo della grande artista ma che soffre molto all’idea di separarsi da lei.



