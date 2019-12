UNA VITA/ Anticipazioni 20 dicembre: Samuel corteggia Lucia, nozze in arrivo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE

Stando a quanto riportato dagli spoiler la puntata di venerdì 20 dicembre, della soap spagnola Una Vita si aprirà con la preoccupazione di Padre Telmo per Lucia. Anche Celia e Felipe si uniscono al parroco preoccupati per la giovane, in viaggio da sola con Samuel. Intanto proprio l’Alday approfitterà di quella inaspettata circostanza che li ha costretti a trattenersi a casa di Nicasio per fare una corte serrata alla Alvarado. Anche durante il viaggio di ritorno Samuel continuerà con il suo corteggiamento e la ragazza, che prova per lui una forte attrazione, sembra farsi trascinare dal momento. Intanto ad Acacias, ignari del problema avuto con la carrozza, Padre Telmo, Celia e Felipe sono davvero in ansia per Lucia. I comportamenti spesso instabili dell’ex gioiellerie fanno temere tutti quanti per l’incolumità della donna. Lei intanto si trova però sulla via del ritorno. Cederà alle romantiche lusinghe del giovane o riuscirà a resistere almeno fino al loro rientro ad Acacias? Per rispondere a questa domanda dovremo attendere un nuovo appuntamento con la soap Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI I riflettori che si sono accesi nei giorni precedenti sulla soap opera spagnola Una Vita ci hanno permesso di assistere alla reazione di Padre Telmo per quel viaggio a Toledo di Samuel e Lucia. Il parroco sa benissimo che dietro quel viaggio vi è la volontà dell’Alday di tessere ancor di più la rete intorno alla giovane donna. Per giunta i due si ritroveranno a dover fare i conti con un imprevisto alla loro carrozza che li costringerà a trascorrere la notte lontano da Acacias. L’Alday però si dimostrerà un perfetto gentleman, arrivando perfino a trattenere Lucia quando tenterà di baciarlo. Sarà un nuovo stratagemma per attrarre ancora di più la donna a se? In realtà anche il viaggio a Toledo, a casa di Nicasio, per vedere il retablo di San Michele che Samuel vorrebbe donare a Lucia perchè si occupi del restauro, era stata una scusa per allontanarla dal parroco. Le vicende dell’Hoyo e gli sfollati infatti avevano pericolosamente avvicinato i due e Samuel aveva iniziato a temere seriamente di veder sfumare la sua possibilità di mettere le mani sul patrimonio ereditato da Lucia dai Marchesi di Valdez. Anche gli strozzini che stanno addosso all’Alday avevano cominciato a mostrarsi impazienti, soprattutto dopo che la Alvarado aveva dato i suoi capitali in garanzia per poter ottenere un prestito per gli sfollati. La situazione si stava facendo sempre più complicata e Samuel doveva affrettarsi ad ottenere il sì di Lucia alle nozze. Celia intanto, aiutata da Lola, riuscirà a nascondere al marito il viaggio di Lucia da sola con l’Alday, soprattutto adesso che i due si sono trovati a trascorrere la notte insieme.

