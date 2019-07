Una Vita/ Anticipazioni 20 luglio: Diego vs Ursula, piano per distruggere la Dicenta?

ANTICIPAZIONI UNA VITA 20 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata serale di Una Vita, in onda sabato 20 luglio, in prima serata su Rete 4, promettono grandi colpi di scena che cambieranno il destino di molti inquilini di Acacias. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà Ursula che, dopo aver tentato in tutti i modi di nascondere Moises per poterlo crescere a sua immagine e somiglianza, sarà scoperta da Diego che, inconsapevole del doppio gioco di Samuel, tenterà di trovare, insieme al fratello, un modo per smascherare la Dicenta. Nel frattempo, Diego troverà un probabile alleato in Riera che, furioso con Ursula per il ferimento di Carmen, proporrà al maggiore dei fratelli Alday di allearsi per distruggere definitivamente l’ex domestica. Flora, infine, non esiterà a sacrificarsi per amore di Paquito, ma cosa accadrà con esattezza nelle tre puntate in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: DIEGO SCOPRE CHE MOISES E’ VIVO

Il momento della verità è finalmente arrivato. Grazie all’informazione ricevuta da Carmen, Diego scopre dove si reca Ursula ogni notte. Seguendo la domestica arriva così nel luogo in cui si trova il figlio partorito da Blanca. Quest’ultima non ha mai creduto di aver messo al mondo un bambino morto, come invece ha sempre sostenuto Ursula, e Diego finalmente ha la prova che la donna che ama ha sempre avuto ragione. Grazie al biglietto lasciato cadere da una monaca, infatti, arriva alla cella numero due del convento dove trova il chiamangeli da lui costruito e si convince che Moises è vivo. Diego, così, non ha alcun dubbio: è sicuro che Ursula abbia sempre mentito a Blanca e che le abbia sottratto il bambino per portare a termine un perfido piano. Insieme a Samuel, così, comunicano la verità a Felipe e Leonor.

UNA VITA: DIEGO E RIERA ALLEATI CONTRO URSULA?

Samuel continua a fare il doppio gioco con Diego con il quale cerca di trovare il modo giusto per comunicare a Blanca che suo figlio Moises è vivo e che Ursula sa dove si trova dal momento che è stata lei a nasconderlo. Contro la Dicenta, inoltre, si scatena la rabbia di Riera. Quest’ultimo, convinto che sia stata lei a ferire Carmen, è disposto a tutto per vendicarsi e così propone a Diego un’alleanza per distruggere la Dicenta e farle pagare tutto il male commesso. Flora, infine, di fronte al probabile licenziamento di Paquito, decide di sacrificarsi dichiarando di essere stata lei a prendere l’iniziativa e a baciarlo. Basterà questo per salvare il posto di lavoro di Paquito?



