Una Vita/ Anticipazioni 19 luglio: il patto di alleanza tra Diego e l’investigatore

Una Vita anticipazioni 19 luglio 2019

La trama di Una Vita, in onda oggi 19 luglio 2019, con la sua nuova puntata trasmessa dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset, si aprirà con un patto tra Diego e l’investigatore Riera. Proprio il detective, suggerirà al giovane di unificare le loro forze per “distruggere” la perfidia di Ursula. Nello stesso momento, Cristina stabilisce di volere confidare tutta la verità a Leonor, mentre Silvia cerca di scoprire il segreto di Arturo. Contemporaneamente, per Esteban arriverà una brutta sorpresa: il suo amico Checa non è fra i rientrati a casa. Dopo avere visitato il convento senza avere ottenuto alcuna informazione interessante, Diego non capisce quale potrebbe essere la migliore strada da intraprendere per potere recuperare il bambino strappato a Blanca dopo la nascita. Le sue indagini infatti, nonostante siano stati particolarmente minuziose, non l’hanno portato da nessuna parte, ritrovandosi letteralmente con un pugno di mosche: quale sarà il prossimo passo da compiere?

Una Vita: la strana coalizione

L’investigatore Riera, arrabbiato nei confronti di Ursula per quello che ha fatto a Carmen, propone a Diego una specie di intesa tra le parti: sconfiggere il potere della donna insieme. Il giovane Alday, disposto a tutto pur di rivelare dove si trova il figlio, accetta l’insolito patto di alleanza. A questo punto, bisognerà comprendere quale strada potere percorrere per ritrovare il bambino, sempre se il piccolo è ancora vivo… Ed intanto, mentre Ursula cerca di fare licenziare Paquito, il cerchio sembra finalmente stringersi attorno a lei. Cristina, confida a Leonor di volerle rivelare tutta la verità in riferimento ad Ursula ed al suo coinvolgimento in primissima persona nella drammatica storia di Blanca. C’è lo zampino della donna, ovviamente, anche per il lavaggio del cervello ampiamente fatto a tutte le signore del rione: come finirà? La verità finalmente verrà a galla?

