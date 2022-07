Una vita/ Anticipazioni 21 luglio: Guillermo esce con Claudia, Azucena…

Una vita, anticipazioni puntata 21 luglio: Guillermo dà una possibilità a Claudia

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 21 luglio rivelano che Azucena e Guillermo saranno, ancora una volta, separati. Complici le incomprensioni dei giorni scorsi, la ragazza è infastidita dalla vicinanza tra il suo fidanzato e la ballerina Claudia. Nonostante lui le abbia rassicurato di non essere interessato, Azucena continua ad essere dubbiosa. Fortunatamente i due sono riusciti a chiarirsi e si preparano per uscire insieme. Tuttavia, Rosina e Hortensia, che hanno da tempo consigliato alla nipote di frequentare qualcuno del suo rango, la obbligano a vedersi con un altolocato pretendente. Guillermo quindi, consigliato da Inma, invita Claudia al suo posto. La ballerina coglierà l’occasione per cercare nuovamente di flirtare con lui…

Nel frattempo, Felipe si sente male in piena notte. Dori si preoccupa, poi però prende nota delle sue reazioni in un misterioso quaderno, di cui nessuno è al corrente. Intanto, Lolita, Moncho e Fidel escono per una passeggiata, mentre Ramón è ancora a disagio insieme a loro. Infatti non riesce a relazionarsi con il nipote, che gli ricorda troppo il figlio Antonnito.

Una vita, dove eravamo rimasti: Azucena gelosa di Guillermo

Nelle precedenti puntate di Una vita, Azucena non riesce più a tollerare le attenzioni che Claudia, una delle ballerine dell’accademia, rivolge al suo fidanzato Guillermo. Attenzione che lui non pare disdegnare. La giovane affronta il ragazzo una volta per tutte, e Guillermo nega, affermando che ha solo frainteso i suoi atteggiamenti. Ma sarà davvero così?

Intanto, Rosina e Hortensia passano al contrattacco. Le due, inizialmente contrarie alla frequentazione di Azucena con il nipote di Pascual, alla fine consiglieranno alla giovane dargli una seconda occasione, proprio per fare un dispetto all’uomo, che le due donne non sopportano. I consigli di Rosina e Hortensia funzionano: Azucena e Guillermo si riavvicinano, scongiurando una rottura, e trovano un punto in comune quando parlano dei problemi con le rispettive famiglie. Claudia, però, è sempre in agguato e Azucena dovrà stare molto attenta la prossima volta.

