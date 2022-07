Una vita/ Anticipazioni 22 luglio: Valeria e David, arriva il bacio a sorpresa…

Una vita, anticipazioni puntata 22 luglio: Valeria e David si baciano

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 22 luglio rivelano che Ignacio ha dato una somma di denaro a Jacinto per ringraziarlo di aver salvato il suo matrimonio e aver intercettato la lettera dell’amante prima che la moglie lo scoprisse. Josè Miguel inizia a interrogarsi sulla provenienza di quella mancia, non sapendo che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di Ignacio e Alodia sembrano non essere ancora terminati.

Una vita/ Anticipazioni 21 luglio: Guillermo esce con Claudia, Azucena...

Dopo aver cercato di rassicurare Valeria ed essere stato respinto, Genoveva consiglia a David di andarsene da Acacias per sfuggire dalla vendetta di Aurelio. A quel punto David ci riprova e chiede a Valeria di partire con lui. E, a sorpresa, i due si baciano.

Una vita, dove eravamo rimasti: Guillermo esce con Claudia, Azucena è con un altro

Nelle precedenti puntate di Una vita, Azucena e Guillermo sono ancora vittime delle incomprensioni. La ragazza è infastidita dalla vicinanza tra il suo fidanzato e la ballerina Claudia. Nonostante lui le abbia rassicurato di non essere per nulla interessato, e anzi di aver frainteso la situazione, Azucena continua ad essere dubbiosa. Fortunatamente i due sono riusciti a chiarirsi e si preparano per uscire insieme. Tuttavia, Rosina e Hortensia, che hanno da tempo consigliato alla nipote di frequentare qualcuno del suo rango, la obbligano a vedersi con un altolocato pretendente. Guillermo quindi, consigliato da Inma, invita Claudia al suo posto. La ballerina coglierà l’occasione per cercare nuovamente di conquistarlo.

Una vita/ Anticipazioni 20 luglio: Azucena e Guillermo, rottura in arrivo?

Nel frattempo, Felipe si sente male in piena notte. Dori si preoccupa, poi però prende nota delle sue reazioni in un misterioso quaderno, di cui nessuno è al corrente. Intanto, Lolita, Moncho e Fidel escono per una passeggiata, mentre Ramón è ancora a disagio insieme a loro. Infatti non riesce a relazionarsi con il nipote, che gli ricorda troppo il figlio Antonnito. Come si comporterà?

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni 19 luglio: Azucena e Guillermo, i malintesi continuano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA