Una vita/ Anticipazioni 22 settembre: Claudia bacia Guillermo, Azucena lo scopre…

Una vita, anticipazioni puntata 22 settembre: Azucena vede Claudia baciare Guillermo

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 22 settembre, svelano che Azucena sarà molto scioccata dopo aver ricevuto un regalo da Ángel López Saldaña. La giovane donna è in un mare di dubbi, soprattutto dopo aver sorpreso Guillermo baciare Claudia. Questa immagine non si toglie dalla sua mente. Sebbene le due sorelle Rubio implorino la ragazza di perdonarlo e di continuare la loro relazione, Azucena non ascolta ragione.

La realtà è però ben diversa. Infatti la giovane aveva ricevuto un biglietto da Guillermo in cui lui le dava appuntamento ai giardini del Principe e, una volta arrivata lì, lo aveva visto tra le braccia della rivale… Come se l’incontro fosse stato orchestrato di proposito. Intanto, il ristorante di riso del quartiere ha subito un brutale attacco e i residenti di Acacias sospettano che dietro ci sia il signor Quesada. Questo fatto rende i vicini ancora più furiosi, poiché non sono disposti a lasciare che Aurelio se la cavi ancora una volta.

Una vita, anticipazioni puntata 22 settembre: Acacias in rivolta

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 22 settembre, svelano inoltre che dopo l’attacco al ristorante del riso, il quartiere di Acacias si arrabbia e si organizza una manifestazione contro Aurelio e i suoi laboratori. Il Quesada non si aspettava questa rivolta e non sa cosa fare, perché i vicini sono sempre più arrabbiati.

Intanto Ramón conferma alla nuora Lolita di sentirsi davvero soddisfatto e molto felice per la morte di Fausto Salazar. E la donna rimane senza parole per questa inaspettata confessione fatta dal suocero.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, il quartiere si sveglia con la notizia che Fausto Salazar potrebbe essere scarcerato. Felipe avrà una crisi di panico nell’apprendere che l’uomo che gli ha causato tanto dolore potrà tornare libero. Intanto, Lolita pensa che sia Ramón che Fidel sappiano più di quanto dicono a proposito del caso di Salazar… Ciò che non si aspettano è che Fausto è in realtà morto, ucciso dalla polizia.

Infine, Aurelio raduna tutti i vicini del quartiere. Vuole dare spiegazioni sui Laboratori Quesada. Allo stesso tempo cerca di avviare la sua indagine su Ramón. Pensa che potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Fausto.

