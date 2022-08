Una vita/ Anticipazioni 23 agosto: le bugie di Dori, i sospetti di Fabiana

Una vita, anticipazioni puntata 23 agosto: cosa nasconde Dori?

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita in onda oggi 23 agosto ci dicono che Dori non è del tutto sincera, e sta nascondendo qualcosa. A pensarlo è Fabiana, dopo aver visto l’infermiera fare una telefonata all’estero dalla sua locanda. Solo Felipe crede che Dori non sia una bugiarda: l’avvocato si è fidato di lei col tempo, e adesso non può più fare a meno della sua assistenza. Convincerlo del contrario non sarà un’impresa facile, per questo la locandiera comincerà a indagare sul suo passato…

Intanto, Lolita comincerà a essere molto preoccupata per il rapporto che si è instaurato tra Ramon e Fidel. La ragazza ha notato che tra suo suocero e il nuovo arrivato è nato un legame fin da subito, perciò intende vedere chiaro sulla questione. Ramon sembra sfuggente a ogni tipo di contatto umano, invece con Fidel ha un’intesa del tutto inusuale. Lolita sospetterà qualcosa, e ben presto i suoi dubbi potrebbero essere confermati.

Una vita, anticipazioni puntata 23 agosto: la fuga di Valeria e David è interrotta

Le anticipazioni della puntata odierna di Una vita ci dicono anche che Valeria e David hanno organizzato la loro fuga da Acacias 38, ma diversi ostacoli impediscono loro di partire. Dapprima c’è Aurelio, che ferma David e lo convince a servirlo di nuovo; poi c’è Valeria che riceve una notizia che potrebbe cambiare tutto.

Infatti, Genoveva la incontra al negozio di alimentari di Lolita e le confessa che sta per incontrare suo marito, Rodrigo Lluc. Di fronte a tale sconvolgente notizia, Valeria vuole rimandare la sua fuga con David: ha bisogno di rivedere suo marito e chiarire con lui.

Una vita, dove eravamo rimasti: Aurelio sconvolge i piani di David e Valeria

Nelle precedenti puntate di Una vita, Valeria e David stanno seriamente pensando di scappare in America per ricominciare da capo, ma l’incontro con Aurelio (non del tutto casuale) ferma i loro piani romantici. Aurelio pensa che Genoveva che potrebbe essere incinta, ma lei lo nega, mentre Liberto discute con Hortensia per il modo in cui ha trattato Pascual.

Ángel vuole portare Azucena al palco che la sua famiglia ha al Teatro Real come primo appuntamento; Servante convince Alodia a investire nel business delle arance, convinto che permetterà loro di trarne profitto.

