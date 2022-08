Una vita/ Anticipazioni 22 agosto: David e Valeria di nuovo nella morsa di Aurelio

Una vita, anticipazioni puntata 22 agosto: David e Valeria vogliono andare negli Stati Uniti, ma…

Torna in onda Una vita dopo una lunga pausa estiva. Nelle anticipazioni della puntata di oggi, 22 agosto, scopriamo che Valeria e David stanno seriamente pensando di scappare insieme negli Stati Uniti per cominciare una vita insieme, ma Aurelio rovinerà i loro piani. Infatti David si imbatte nel Quesada e nel suo sicario per puro caso. Quasi costretto, David si troverà nella scomoda situazione di dover in apparenza offrire nuovamente i suoi servigi al suo ex padrone.

Intanto, Liberto e Hortensia discutono a causa di Pascual. La donna non lo sopporta e non ne può più della sua presenza, ma queste tensioni non fanno altro che peggiorare la situazione in casa. Nel frattempo, Azucena cerca di dimenticare Guillermo accettando l’invito di Angel all’opera, che sarà organizzata nel palco privato che la sua famiglia possiede al Teatro Real. L’idea viene accolta favorevolmente da Rosina e Hortensia, che vogliono solo il meglio per la loro nipote.

Una vita, anticipazioni 22 agosto: Genoveva è incinta?

Le anticipazioni della puntata odierna di Una vita ci dicono anche che Aurelio e Marcelo credono che Genoveva sia incinta, ma sarà davvero così? O si tratta di un altro dei suoi piani? Dalla pensione, Dori fa una telefonata all’estero e ciò alimenta i sospetti di Fabiana che torna a non fidarsi di lei.

Intanto, Lolita è interessata al rapporto tra il suocero e Fidel, mentre lontano a loro, Ramon chiede aiuto a Josè Miguel per vendere alcuni terreni: l’accordo dovrà restare segreto, quindi si fa promettere che tale cosa sarà mantenuta. Infine, Servante convince Alodia a investire nel commercio delle arance, convinto che permetterà loro di trarne profitto.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva determinata contro Aurelio

Nelle precedenti puntate di Una vita, Luis cerca di convincere Inma a vendere ma la donna sembra intenzionata a non voler cedere, così lui arriva a minacciarla, e solo a quel punto interviene Pascual. Genoveva intanto scopre dell’aggressione a David e accusa ad Aurelio di volerle rovinare i piani. Per essere sicura che nessuno cerchi nuovamente di metterle i bastoni tra le ruote Genoveva si assicura che Aurelio sappia quanto lei sia determinata.

Nel frattempo Ramon annuncia a Fidel di voler collaborare insieme a lui con un nuovo piano contro gli anarchici mentre David e Valeria si rendono conto che l’unica possibilità per loro di sfuggire dalla morsa di Aurelio è quella di fuggire da Acacias…

