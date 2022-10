Una vita/ Anticipazioni 24 ottobre: Genoveva ritrova sua figlia Gabriela

Una vita, anticipazioni puntata 24 ottobre: sparano a Fidel, la situazione è grave

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 24 ottobre, svelano che Fidel, spinto dalle parole di Lolita, libera il giovane anarchico che teneva prigioniero a condizione che scompaia dalla circolazione; il ragazzo tuttavia non mantiene la promessa e, insieme a un complice, organizza un agguato in un vicolo di Acacias: in questa circostanza, Fidel viene colpito da uno sconosciuto in mezzo alla strada , davanti agli sguardi terrorizzati dei residenti, che non capiscono cosa possa essere successo. Dopo questo, i vicini corrono ad aiutarlo e presto si rendono conto che la situazione è grave. Il poliziotto ha subito un terribile attacco e la sua vita è in pericolo. Ecco perché Fidel deve essere ricoverato in ospedale il prima possibile. Dopo l’attacco Lolita è molto preoccupata.

Pascual rivela a Liberto e Rosina la relazione segreta che ha attualmente con Hortensia. L’uomo d’affari vorrebbe poter rendere pubblica la sua relazione con Hortensia, tuttavia questo è più difficile di quanto pensasse.

Una vita, anticipazioni puntata 24 ottobre: arriva la figlia di Genoveva

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Marcelo decide di rimanere al servizio di Genoveva, la quale poi riceve una visita inattesa: giunge ad Acacias Gabriela, sua figlia. La giovane rivela che non si tratta di una visita temporanea, ma di essere arrivata a casa della famiglia Quesada per stare stabilmente con la madre.

Il fatto che la figlia rimanga con lei, subito dopo essere rimasta vedova, rende molto felice Genoveva. La signora si toglie un grande peso dalle spalle, rendendosi conto che Gabriela non porta rancore nei suoi confronti, nonostante l’abbia lasciata alle cure della zia Enriqueta per tanti anni.

Una vita, dove eravamo rimasti: addio a Valeria e David

Nelle precedenti puntate di Una vita, Valeria e David lasciano definitivamente Acacias e iniziano una nuova vita insieme a New York, dove potranno finalmente vivere la loro storia d’amore in totale libertà. Azucena dice a Guillermo che ha intenzione di fare un provino per il balletto di Parigi, anche se la giovane è piuttosto demotivata e non ha molte speranze di superare la prova.

Servante consegna a Ignacio la chiave di una delle stanze della pensione. L'uomo gli dà questa chiave perché possa portare le sue amanti lì con la massima discrezione, senza che nessuno nel vicinato venga a sapere cosa combini.











