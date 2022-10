Una vita/ Anticipazioni 25 ottobre: Fidel in gravi condizioni, morirà?

Una vita, anticipazioni puntata 25 ottobre: Fidel è in pericolo di vita

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 25 ottobre, svelano che Fidel è stato aggredito in mezzo alla strada e davanti a tutti i residenti del quartiere, che sono subito accorsi in suo aiuto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso e le sue condizioni di salute sono molto gravi. Ignacio fa capire a Lolita e a Ramon che potrebbe non farcela. C’è quindi grande apprensione verso Fidel, che ora è in pericolo di vita: potrebbe morire?

Dopo aver accolto in casa sua figlia, Genoveva è felicissima di poter passare più tempo con lei. Non immagina, però, che i vicini di Acacias iniziano a indagare su chi sia veramente Gabriela, e i motivi per i quali sia venuta ad Acacias per soggiornarvi, come lei stessa ha assicurato. Marcelo non nasconde di avere dei dubbi sulle sue reali intenzioni, e pertanto crede che la ragazza sia solo un’avventuriera in cerca di soldi. Quale sarà la verità?

Una vita, anticipazioni puntata 25 ottobre: Azucena supera il provino

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Azucena è entusiasta di apprendere di aver superato il complicato provino e che presto dovrà partire per Parigi. Guillermo sarà felice del risultato, ma allo stesso tempo triste al pensiero di doversi separare dalla sua amata. Infine, Pascual è intenzionato a rendere pubblica la sua relazione con Hortensia, ma quest’ultima non è dello stesso parere e quindi cerca di tenerlo a distanza. A quel punto, Liberto cerca di convincere Pascual a non farsi scappare la donna che ama.

Una vita, dove eravamo rimasti: ecco la figlia di Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, Fidel, spinto dalle parole di Lolita, libera il giovane anarchico che teneva prigioniero a condizione che scompaia dalla circolazione; il ragazzo tuttavia non mantiene la promessa e, insieme a un complice, organizza un agguato in un vicolo di Acacias: in questa circostanza, Fidel viene colpito da uno sconosciuto in mezzo alla strada , davanti agli sguardi terrorizzati dei residenti, che non capiscono cosa possa essere successo. Dopo questo, i vicini corrono ad aiutarlo e presto si rendono conto che la situazione è grave.

Marcelo decide di rimanere al servizio di Genoveva, la quale poi riceve una visita inattesa: giunge ad Acacias Gabriela, sua figlia. La giovane rivela che non si tratta di una visita temporanea, ma di essere arrivata a casa della famiglia Quesada per stare stabilmente con la madre.











