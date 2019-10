Una Vita/ Anticipazioni 25 ottobre: tutti contro Lucia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 OTTOBRE

Sarà un fine settimana al cardiopalma per i fan di Una Vita che tornerà in onda oggi, ma anche sabato e domenica, con delle puntate poco più lunghe che porteranno avanti così la trama soprattutto in relazione a Lucia e Casilda. Saranno ancora loro le protagoniste della soap spagnola mentre tutti gli altri ruoteranno intorno a loro con eventi, liti e bugie, ma come cambieranno le cose per loro adesso che la verità sulla loro condizione è venuta a galla? Entrambe si ritroveranno nel bel mezzo di una bufera ma mentre Casilda risolverà presto le cose con la sua “nuova” famiglia, Lucia arriverà addirittura a rintanarsi in soffitta dopo una serie di discussioni e scontri anche con la sua stessa cugina, la bella Celia. Come andrà a finire questo fuoco incrociato in mezzo al quale le due si ritroveranno di nuovo nella puntata di oggi? Sullo sfondo rimane la questione intimità per Flora e Pena. La ragazza vorrebbe vederlo lontano da occhi indiscreti ma lui non ha intenzione di mancarle di rispetto fino a quando non saranno sposati, nozze in arrivo quindi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: FELIPE VS SAMUEL?

Non di sole donne è composto il cast di Una Vita e i fan che seguono la soap firmata da Aurora Guerra lo sanno benissimo tant’è che oggi si ritroveranno ancora a fare i conti con un Felipe infuriato. La verità su Lucia e sull’eredità che le è piovuta addosso farà presto il giro del quartiere grazie ai giornali (a quanto pare la fuga di notizie sarà proprio dovuta alla Chiesa) ma come se questo non bastasse, Felipe è già in allarme. Le cose che Lucia ha raccontato a lui e Celia non hanno fatto altro che aprire gli occhi all’avvocato (scusate il poco simpatico gioco di parole in questo caso) che adesso capisce bene perché Samuel sia così interessato a sua cugina. In realtà lo stesso pensiero lo ha fatto anche Don Telmo che adesso spingerà la sua neo amica a rimanere lontano da lui. Cosa deciderà di fare alla fine Lucia?

