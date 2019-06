Una Vita/ Anticipazioni 26 giugno: Blanca sta impazzendo? Un incontro inaspettato

ANTICIPAZIONI UNA VITA 26 GIUGNO

Tante novità nella puntata di Una Vita in onda oggi, 26 giugno 2019, su Canale 5. Grandi protagonisti saranno Arturo e Silvia. I due riescono nella difficile impresa di convincere Ochoa a consegnare loro la lista dei prigionieri spagnoli nelle Filippine. Una scommessa vinta giocando a biliardo porta infatti ad ottenere il prezioso e ambito documento. La Reyes ha modo di comunicare la bella notizia a Esteban. È proprio di quest’ultimo che Arturo è molto geloso. Per evitare che resti allora da solo con Silvia, l’uomo fa installare un telefono in casa. Una notizia che però non piace alla Reys che si infuria perché pensa che il colonnello non si fidi di lei e voglia tenerla sotto controllo. Riuscirà la coppia a superare questo momento di difficoltà?

UNA VITA: UN INCONTRO FA PERDERE LA TESTA A BLANCA

La nuova puntata di Una Vita vedrà ancora Blanca al centro dell’attenzione. Dopo la rottura con Diego, la donna è tornata a casa Alday per cercare di scoprire cosa sta realmente accadendo. Intanto Diego prega suo fratello Samuel di badare a Blanca finché lui non avrà riconquistato la sua fiducia. Non sa però che lui è sotto lo scacco di Ursula. Torniamo poi a Blanca che, durante una passeggiata con l’amica Leonor, si imbatte in una donna con un bambino vestito allo stesso modo del suo Moises e questo la fa impazzire. L’amica faticherà non poco per convincerla a restituire il bambino alla sua legittima madre. Una scena che porta però a pensare che Blanca stia davvero perdendo la ragione e impazzendo. Le cose per lei, infatti, continuano a complicarsi a Una Vita.

