Una vita/ Anticipazioni 28 ottobre: Fidel è ancora in coma dopo l’aggressione

Una vita, anticipazioni puntata 28 ottobre: Alodia ignara dei tradimenti di Ignacio

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 28 ottobre, svelano che Jacinto fa un sogno illuminante e alla fine decide di dire sì: accetterà l’incarico di sindaco. Alodia rimane totalmente ignara delle infedeltà del marito, quindi vuole sorprendere Ignacio con una grande festa, poiché la donna vuole passare un po’ di tempo con lui.

Una vita/ Anticipazioni 27 ottobre: i sospetti di Jose su Ignacio

La giovane non immagina nemmeno che Ignacio le sia infedele, e che ora, inoltre, ha una chiave della pensione per andare dalle sue amanti quando vuole, mentre la moglie è non sa nulla di questa situazione. Tuttavia, José ha già capito le slealtà di suo nipote.

Una vita, anticipazioni puntata 28 ottobre: Fidel è ancora in coma

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Hortensia e Pascual hanno un previsto riavvicinamento, qualcosa che entrambi desideravano da un po’ di tempo. Un approccio che cambierà le cose tra loro per sempre. Dori intende rinunciare alla sua borsa di studio e consegna dunque la sua tesi a Felipe, chiedendogli perdono per ciò che ha fatto.

Una vita/ Anticipazioni 26 ottobre: Hortensia, la reazione alla proposta di Pascual

Mentre per quanto riguarda il delicato stato di salute di Fidel, seppur delusa da lui, Lolita gli resta accanto in ospedale, sperando si risvegli dal coma. Dopo l’aggressione subita in mezzo alla strada, tutti sono in stato di apprensione.

Una vita, dove eravamo rimasti: Acacias curiosa su Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, da quando Gabriela è arrivata in città, tutti i vicini si sono domandati chi fosse questa bellissima e ricchissima ragazza. Tra la curiosità generale ovviamente ignorano che la giovane sia la figlia di Genoveva e che sia giunta ad Acacias per stare con sua madre in maniera permanente. Intanto, Azucena intanto supera il casting e ciò vuol dire che presto dovrà andare a stare a Parigi.

Una vita/ Anticipazioni 25 ottobre: Fidel in gravi condizioni, morirà?

Pascual è intenzionato a rendere pubblica la sua relazione con Hortensia, ma quest’ultima non è dello stesso parere e quindi cerca di tenerlo a distanza. A quel punto, Liberto cerca di convincere Pascual a non farsi scappare la donna che ama, e mettere da parte il proprio orgoglio. Luzdivina, invece, va all’appuntamento con il fratello Higinio per ché lui le ha chiesto un prestito, ma non si rende conto che Marcelo la sta seguendo di nascosto. Inoltre, Jose vede di nuovo Ignacio ad Acacias e gli confida di avere dei sospetti che ha su di lui, dato che sta diventando ogni giorno più strano. Il dottore nega di avere un amante ma Jose non si fida della sua parola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA