Una vita/ Anticipazioni 3 ottobre: Guillermo e Azucena fanno sul serio

Una vita, anticipazioni puntata 3 ottobre: Aurelio chiede di vedere Ramon…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 3 ottobre, svelano che le tensioni ad Acacias sono ormai all’ordine del giorno, tanto che si verifica un incontro politico improvvisato tra i signori del paese, e Aurelio ne approfitta per convocare Ramón e vederlo in privato. Probabilmente il Quesada intende chiedergli cosa sta combinando con il giovane anarchico che è stato catturato.

Genoveva rende pubblica la sua gravidanza e la notizia si diffonde tra le signore del paese. Intanto, con la complicità di Jose, Ramón dice una bugia a Lolita sulla destinazione dei suoi soldi. Dori dice a Felipe che vuole che le dia parte del giorno libero successivo. L’infermiera continua a dimostrarsi molto restia a parlare delle sue cose personali, ma Felipe, dal canto suo, inizierà a nutrire forti dubbi su di lei, chiedendosi se non abbiano affrettato le cose…

Una vita, anticipazioni puntata 3 ottobre: Guillermo vuole fare sul serio con Azucena, ma…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 3 ottobre, svelano che dopo aver perdonato Guillermo e scoperto che il bacio dato a Claudia non significava nulla ma era parte di un accordo tra lei e Angel, Azucena può tirare un sospiro di sollievo e riavvicinarsi al suo amato. I due giovani innamorati intendono fare le cose sul serio. A conferma di ciò, Guillermo si presenta a casa delle sorelle Rubio con l’intento di chiedere ufficialmente di corteggiare Azucena.

Tuttavia, Hortesia non la prende molto bene poiché il giovane ha scelto di farsi accompagnare da Inma invece che da Pascual, con il quale la sorella Rubio si era avvicinata molto negli ultimi tempi…

Una vita, dove eravamo rimasti: Ramon ha i sensi di colpa

Nelle precedenti puntate di Una vita, Lolita continua a indagare proprio con Ramón, ma lui non le dice cosa sta combinando. Fidel non si fida completamente di Aurelio e rivela a Ramón i progressi che hanno fatto nell’operazione, scoprendo di aver catturato un giovanissimo anarchico. Lui, però, si sente in colpa quando scopre i metodi poco ortodossi usati dal suo “compare” per cercare di farlo parlare.

Liberto crede che Hortensia dovrebbe dare una possibilità ad Azucena con Guillermo e lei è d’accordo, poiché crede di poter avere la ragione dalla sua parte. Tuttavia, quando Pascual vede i due giovani baciarsi, va su tutte le furie e rimprovera in maniera severa suo figlio.

