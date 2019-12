Una Vita/ Anticipazioni oggi, 27 dicembre: la salute di Celia preoccupa ancora

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 DICEMBRE

Una Vita torna in onda oggi pomeriggio al centro di una settimana con una programmazione ballerina. La soap spagnola, a differenza di quella americana, è andata in onda ma a singhiozzi facendo indispettire il pubblico che si piazza davanti alla tv con la speranza di vedere le nuove puntate o che, al contrario, la spegne convinta che gli abitanti di Acacias 38 siano in vacanza. Niente di più sbagliato, almeno oggi. Dopo i due giorni di pausa per lasciare in pace i fan comodi a pranzo nel bel mezzo delle feste e delle numerose riunioni familiari, ecco che la soap spagnola torna in onda riprendendo da dove avevamo lasciato ovvero con Lucia ancora in primo piano per via della sua liason con Samuel e la questione irrisolta con Telmo. Al suo fianco ci sarà ancora la cugina Celia che, dopo il malore, terrà ancora tutti con il fiato sospeso.

CELIA IN PUNTO DI MORTE NELLE NUOVE PUNTATE DI UNA VITA?

Saranno ancora loro le protagoniste della soap quando si tornerà in onda oggi pomeriggio e se la prima è ancora in crisi per via della proposta di Samuel, la seconda si tirerà un po’ su dopo il malore dell’altro giorno. Lucia non sembra intenzionata a voler rispondere a Samuel dopo la proposta ricevuta nell’ultima puntata di Una Vita, e lo stesso sembra voler fare Celia, anche se in questo caso la questione riguarda la sua salute. Cos’ha la donna? Le sue condizioni peggioreranno di ora in ora e mentre il dottore che la visiterà comunicherà a Felipe che potrebbe averla colpita la malattia che serpeggia tra gli alluvionati in questi giorni, Celia decide di confessarsi e chiedere l’estrema unzione convinta di essere sul punto di morte. Questo spingerà Lolita a pensare seriamente ad uno slittamento delle sue nozze ma sarà proprio Celia ad opporsi. Come finirà per la dama e cosa farà Felipe per aiutare la sua amata?

