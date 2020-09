Una Vita/ Anticipazioni 30 settembre: Rosina felice per Liberto

Una Vita, anticipazioni puntata 30 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 30 settembre, Rosina è molto felice dell’assoluzione di Liberto ma comunque non riesce a perdonarlo per quello che ha fatto. Per questo motivo prima rifiuta la proposta sentimentale di Ignacio, capendo di amare ancora suo marito, ma decide comunque di non impegnarsi per salvare il suo matrimonio perché ha deciso di lasciare per sempre Acacias. La sua idea, infatti, è quella di trasferirsi in Portogallo per stare insieme a sua figlia Leonor. Quando Liberto scopre questa cosa, si convince di averla persa per sempre: un conto è combattere contro un rivale in carne ed ossa, come Ignacio, un altro è riuscire a riconquistare la donna che ama se lei vive in un altra nazione. Per fortuna, però, Susana e Casilda decideranno di intervenire per riuscire a far tornare insieme i due innamorati feriti.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Il giudice decreta l’innocenza di Liberto e il Seler può tirare un sospiro di sollievo. Alfredo, però, non prende bene la sconfitta anche perché pensa che la colpa sia da attribuire a Genoveva che non ha saputo recitare bene la sua parte quando è stata chiamata a testimoniare. La Salmeron prova a convincerlo che si è trattato solo di emozione e lo invita a non essere arrabbiato con lei ma a restare uniti per portare avanti il loro piano ma Alfredo ha capito benissimo che la moglie ha volutamente sbagliato la sua testimonianza e giura di vendicarsi. Rosina torna a casa e racconta a Rosina quale sia stato il verdetto della corte: la domestica prova a risollevarle il morale, dicendole che probabilmente ora riusciranno anche a sistemare la loro situazione economica e quella sentimentale. Alfredo intima a Ursula di parlare con Marcia perché la donna non ha saputo fornire le informazioni giuste ma prima che possa aggiungere altro, bussano alla porta: è Ramon Palacios che vuole parlare con lui. L’uomo è andato dal banchiere per ricomprare la bottega ma il Bryce non ha intenzione di restituirla tuttavia Ramon fa valere una piccola causa del contratto e riesce a raggiungere il suo scopo.

Cinta si confessa con i genitori e parla dello strano comportamento che Emilio sta tenendo negli ultimi giorni nei suoi confronti. Poi, poiché i genitori non la capiscono, cerca conforto in Arantxa che le consiglia di affrontare di petto Emilio e, se non ottiene le risposte che desidera, di guardare avanti: è una ragazza giovane e bella e se il Pasamar non è in grado di offrirle l’amore che lei cerca, allora vale la pena guardarsi altrove. Liberto è finalmente libero e con Felipe raggiunge il Nuevo Siglo per festeggiare con tutti gli abitanti di Acacias la liberazione del loro amico. Felipe, però, usa una scusa per raggiungere Genoveva che ha scorto da lontano. I due, poi, raggiungono casa dell’avvocato e si lasciano avvincere dalla passione, non prima di aver detto a Marcia di non voler essere disturbati. Felipe prova a chiedere a Genoveva notizie sulla reazione del marito all’assoluzione di Liberto e sui suoi prossimi passi ma la donna non ha intenzione di parlare perché non vuole che il pensiero del Bryce possa rovinare i pochi momenti di felicità che ha a disposizione. Rosina, dopo averlo invitato con un biglietto, si incontra con Ignacio. Il libraio è molto stupito da questo invito perché pensava di aver offeso l’amica confessandole il suo amore, ma la Rubio vuole ringraziarlo per tutto l’appoggio che ha ricevuto da lui perché ha saputo esserle vicina senza soffocarlo come invece hanno fatto tutti gli altri che le sono più stretti.



