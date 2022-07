Una vita/ Anticipazioni 4 luglio: David e Valeria quasi al bacio, interrotti da…

Una vita, anticipazioni 4 luglio: David e Valeria stanno per baciarsi, ma vengono interrotti

Nelle anticipazioni della puntata di Una vita, in onda lunedì 4 luglio, Aurelio incarica Luis Manes di continuare la sua campagna di acquisto degli immobili di Acacias, anche usando maniere forti se è necessario. La conversazione tra i due è ascoltata di nascosto da Genoveva, sempre più curiosa di capire cosa il marito continua a nasconderle.

David e Valeria condividono un momento di tenerezza che viene interrotto da Aurelio, venuto a portare una lettera di Rodrigo per la ragazza. Il Quesada sospetta, però, che il rapporto fra i due stia cambiando, e ciò va contro i suoi piani. Infine, Liberto è sempre più preoccupato per i suoi gravi problemi finanziari.

Nelle precedenti puntate di Una vita, Lolita è spaventata quando a casa trova Ramon conversare con altre persone, fra cui Fidel e il direttore del giornale che gli ha offerto il ruolo di editorialista. Il giorno dopo la ragazza si confida con Fabiana alla quale dice anche di voler rivelare al suocero che Fidel è in realtà un alto funzionario della polizia, ma la locandiera glielo sconsiglia perché finirebbe solo per litigare nuovamente con lui. Liberto non sa come uscire dai suoi problemi economici, e pensa di vendere la casa di Calle Acacias, e con il ricavato investirlo nell’affare delle scuole di francese. Rosina è contraria, ma un incontro con Pascual fa venire a Liberto un’idea.

Aurelio chiede a Marcelo di falsificare per lui una lettere: il suo contenuto deve essere una minaccia per Valeria da parte di Rodrigo. Poi, il maggiordomo si reca in cucina e riprende Luzdivina; la cuoca è in lacrime e viene vista da Genoveva, che si avvicina per consolarla. In realtà, lo scopo della padrona è quello di scoprire più informazioni possibili su Marcelo, sfruttando la domestica. Dori rimette al suo posto Ignacio dopo un rimprovero.











