Una vita/ Anticipazioni 1 luglio: Aurelio minaccia Genoveva, lei reagisce

Una vita, anticipazioni puntata 1 luglio: le minacce di Aurelio non spaventano Genoveva

Nella puntata di Una vita, in onda venerdì 1° luglio, Genoveva continua a tempestare Aurelio di domande perché vuole scoprire chi sia per lui Rodrigo Lluch. Il marito, stanco delle sue pressioni, la minaccia: se sua moglie non inizierà a occuparsi solo delle sue cose, senza intralciare i suoi affari, la farà fuori. Genoveva non si lascia spaventare e reagisce, passando alla controffensiva.

Matrimonio "di fuoco" per Claudio Colica e Neva Leoni/ Presente il cast de Il paradiso delle signore

Intanto, Rosina e Hortencia si scontrano per caso con Pascual e finalmente conoscono il figlio di Imma; lui però appare scostante verso le due Rubio. Più tardi Rosina torna a casa e affronta suo marito perché, su consiglio della sorella, non vuole che l’uomo investa nell’affare delle scuole di francese. Altrove, Liberto è molto depresso perché non riesce a trovare una soluzione ai problemi economici che affliggono la sua famiglia, così decide di andare comunque al circolo per parlare con il socio che gli ha proposto un progetto…

Sei sorelle/ Anticipazioni 30 giugno: Salvador tradirà le Silva per don Ricardo?

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva continua a indagare sul marito

Nelle puntate precedenti di Una vita, Genoveva è sospettosa e sa che dentro casa sta succedendo qualcosa di strano. Decide così di indagare su più fronti. Prova a parlare col marito, ma Aurelio è infastidito e la caccia. Il Quesada in realtà è molto nervoso anche perché i suoi piani immobiliari non stanno andando come lui sperava: il suo emissario ha ricevuto un rifiuto da parte di Imma, di Lolita e di Fabiana e il progetto della fabbrica chimica sembra non fare passi avanti. Intanto, Liberto pare aver trovato un’opportunità quando un conoscente del circolo gli propone un progetto.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni ultima puntata 30 giugno: Suhan partorisce, ma...

L’arrivo di Pascual mette in subbuglio tutto il quartiere visto che il figlio di Imma è un uomo molto affascinante ma è anche burbero e scostante. Il primo a rendersene conto è Guillermo visto che il padre, dopo averlo visto in compagnia di Azucena, lo rimprovera aspramente perché deve dedicarsi agli studi e alla carriera, non correre dietro alle ragazze. Lolita, dopo essersi tranquillizzata su Dori, è preoccupata per Fidel il quale le ha rivelato di essere un agente di polizia in incognito, e l’ha pregata di non dire niente a Ramonuna vita per non rovinare la sua copertura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA