UNA VITA / Anticipazioni 4 novembre 2019: Lucia: scoprirà la verità da Espineira?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una Vita ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, lunedì 4 novembre 2019. La soap verrà trasmessa dalle 14:10 circa, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri di Una Vita: Celia svela a Trini e Susana che Lucia e Samuel stanno per presentarsi in pubblico come fidanzati per la prima volta. Intanto, Rosina continua a difendersi dopo l’aggressione a Maria, che ha deciso di non denunciarla. La donna sottolinea però che la domestica abbia finto e che stia cercando di tenerla buona solo per l’eredità di Casilda. Preoccupato per la ricaduta di Servante, Ramon inizia a credere che il custode potrebbe non salvarsi e decide di chiamare il medico. Prima di uscire di casa, il figlio gli rivela di voler continuare con l’affare del poligrafo, anche se in realtà l’apparecchio non funziona. Mentre Servante detta a Ramon l’ultima lettera per la moglie, Casilda scopre della lite fra Rosina e Maria e impedisce a Fabiana di dirle anche della relazione fra la madre e Higinio. I sospetti della domestica sono fondati: Maria cerca di convincere la figlia ad andarsene via con lei. Anche se Rosina e la sua famiglia cercano di farla rinsavire, Casilda chiede la sua parte dell’eredità e annuncia la sua partenza.

Nella puntata di Una Vita Padre Telmo invece rapisce Lucia durante la processione. Samuel, Felipe e Trini cercano disperatamente Lucia: il fidanzato sospetta che il parroco c’entri qualcosa. Mentre Padre Telmo porta la ragazza alla sede dell’Ordine, Rosina riesce finalmente a dire a Casilda la verità su Higinio e il suo rapporto con Maria. L’ex domestica però è sicura della sincerità della madre. Nel frattempo, Felipe impedisce a Samuel di avventarsi contro Ursula per scoprire dove si trovi il prete. Leonor invece coinvolge Fabiana e Inigo per fermare Casilda prima che sia troppo tardi. Anche se Lucia si nasconde dentro la chiesa, Telmo le rivela tutto sull’accordo fra Samuel e Batan. Intanto, Servante peggiora sempre di più e Lolita e Fabiana cercano di alleggerire la situazione nella speranza che si riprenda. Il custode però è più che sicuro di essere in punto di morte. Nel finale di puntata di Una Vita alla prima occasione, Fabiana usa parole dure per ricordare a Casilda chi sia la sua vera famiglia e le sue lacrime, assieme al discorso di Inigo, sembrano aprire uno spiraglio. Più tardi, Ursula si presenta a casa di Celia: sa che la preoccupazione di Samuel per Lucia è falsa. Le rivela inoltre che Espineira potrebbe sapere dove si trova Padre Telmo. Dopo aver negato a Casilda la verità su Baeza, Maria riferisce al finto medico di non voler andare avanti con il piano. Lucia invece rivela a Telmo di credergli, ma il prete le rivela di aver infranto il segreto perchè la ama.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2019

Nella soap Una Vita, tutta Acacias continua a chiedersi dove sia finita Lucia e come mai Padre Telmo sia scomparso nelle stesse ore, proprio durante la processione. Il parroco si trova ancora fuori città con Lucia e le ha appena rivelato di provare qualcosa per lei: è questo il vero motivo della sua preoccupazione sul suo rapporto con Samuel. Quest’ultimo invece è deciso a riavere la fidanzata e farà di tutto per trovarla: visto che Ursula ha lasciato l’indirizzo del Priore a Celia, non occorrerà molto prima che il gioielliere arrivi anche ad Espineira. Dopo aver finto di essere stata aggredita, Maria inizia a nutrire dei dubbi sulla possibilità di ingannare Casilda. Il suo complice però non intende accettare un suo no e vuole procedere comunque con il piano prestabilito. Il finto medico invece non sa che Liberto ha deciso di rivelare la verità sul suo conto anche a Felipe.



