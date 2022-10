Una vita/ Anticipazioni 4 ottobre: Aurelio, l’offerta a Rodrigo che non può rifiutare

Una vita, anticipazioni puntata 4 ottobre: l’offerta di Aurelio a Rodrigo

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 4 ottobre, svelano che Aurelio prosegue con il suo piano per produrre gas tossico con la formula di Rodrigo. Il Quesada ha in mente di produrlo su larga scala e fa un’offerta al farmacista che sa che non potrà rifiutare. Infatti, Aurelio dice a Rodrigo che dovrà lavorare per lui, e se non esegue i suoi ordini la sua vita e quella di Valeria saranno in serio pericolo. Inoltre, gli promette che toglierà di mezzo David, in modo che possa vivere felicemente con sua moglie.

Dopo la sua conversazione con Rodrigo, Aurelio incontra Ramón con l’intenzione di ricattarlo. Aurelio conosce i suoi movimenti con Fidel e vogliono che i due mettano fine alla vita di David, in cambio del suo silenzio. Ramón accetta la proposta, anche perché non ha altra scelta.

Una vita, anticipazioni puntata 4 ottobre: Ramon si confida con Fidel

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 4 ottobre, svelano che Dori non osa dire la verità a Felipe e chiede altro tempo. Intanto, Ramón racconta a Fidel del ricatto che Aurelio gli sta facendo e gli propone di smantellare l’intera operazione.

Inoltre, Ignacio evita di fornire dettagli sulla gravidanza di Genoveva, notizia che ormai è diventata di dominio pubblico. Infine, Hortensia sostiene una conversazione con Pascual, che lo lascia completamente turbato. Di cosa potrebbe trattarsi? Avrà a che fare con Azucena e Guillermo?

Nelle precedenti puntate di Una vita, Guillermo è stato perdonato da Azucena per il malinteso del bacio, e ora il giovane intende fare le cose sul serio con lei. A conferma di ciò, Guillermo si presenta a casa delle sorelle Rubio con l’intento di chiedere ufficialmente di corteggiare Azucena. Tuttavia, Hortesia non la prende molto bene poiché il giovane ha scelto di farsi accompagnare da Inma invece che da Pascual, con il quale la sorella Rubio si era avvicinata molto negli ultimi tempi…

Si verifica un incontro politico improvvisato tra i signori del paese, e Aurelio ne approfitta per convocare Ramón e vederlo in privato. Genoveva rende pubblica la sua gravidanza e la notizia si diffonde tra le signore del paese. Intanto, con la complicità di Jose, Ramón dice una bugia a Lolita sulla destinazione dei suoi soldi. Dori dice a Felipe che vuole che le dia parte del giorno libero successivo.











