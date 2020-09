Una Vita/ Anticipazioni 4 settembre 2020: Ramon a un punto di svolta

Una Vita, anticipazioni puntata 4 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 4 settembre, Ramon sembra segnare un punto importante nella battaglia contro Alfredo perché il giornalista al quale ha raccontato tutta la vicenda del Banco Americano pubblica un articolo che mette in relazione l’uomo con il fallimento della banca, screditando così la sua immagine. Tutti gli abitanti di Acacias esultano perché pensano che dopo l’articolo finalmente potranno rientrare in possesso dei soldi persi nell’investimento. Il Palacios, però, invita tutti a mantenere calma e sangue freddo perché la battaglia è appena iniziata: in effetti Alfredo sferra la sua mossa, andando a minacciare Ramon direttamente a casa sua. Felipe intanto riesce a convincere il giudice a fissare una cauzione per la scarcerazione di Liberto e poi si occupa in prima persona di pagarla, così l’amico può tornare a casa. Carmen, Lolita e Antonito, insieme a Ramon, stanno vicino al Seler che però è molto triste per non avere vicino la moglie. L’uomo, così, prende una difficile decisione.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti negli ultimi episodi di Una Vita. Felipe affronta Alfredo e i due discutono dell’accusa che l’uomo ha presentato nei confronti di Liberto. Il banchiere si sente messo alle strette dalla lucidità con la quale l’avvocato lo sta smascherando e per questo motivo lo minaccia di fargli ritirare la licenza di avvocatura.

Rosina e Susana litigano per strada perché la sarta accusa l’amica di non essere al fianco del marito, mentre Rosina ribatte che è lei la parte lesa perché il marito l’ha tradita. Interviene Felicia per provare a fare da paciere ma senza successo: le due contendenti proseguono ognuna per la propria strada, senza arrivare ad un chiarimento. Cinta e Rafael si confrontano con Jose per decidere quale repertorio interpretare per la loro tournée che inizierà da Valencia. Il marito di Donna Bellita, però, capisce che la figlia non è felice della partenza e si chiede come mai non sia entusiasta dell’imminente fidanzamento. Ursula accompagna Agustina a fare una passeggiata e ne approfitta per raccontare alla domestica in convalescenza quello che lei e Genoveva vogliono che si sappia. Mentre discutono passa Marcia e Ursula la chiama per sapere dove vada: la ragazza sta cercando del cocco in polvere per fare un dolce per Felipe. Agustina non sospetta nulla degli intrighi di Ursula.

Jacinto continua ad allenarsi sotto l’occhio vigile di Servante per essere preparato per il torneo di biglie al quale dovranno partecipare. Il marito di Marcelina pensa che questi allenamenti siano eccessivi e lo abbandona per tornare a lavorare in portineria. Lolita si prepara per gli ultimi giorni di lavoro alla bottega ma Raimundo le dice che può sorridere perché nulla è ancora perduto e ci sono buone possibilità di recuperare il perso: quella sera stessa, infatti, il giornalista suo amico pubblicherà un articolo contro Alfredo Bryce nell’edizione della sera e questa notizia smuoverà le acque. Felipe interroga Casilda nel tentativo di avere più informazioni possibili sul giorno in cui ha scoperto Genoveva e Liberto. A Felipe tocca poi raccontare a Rosina della presenza di un testimone e rassicura la donna sul fatto che sicuramente si tratterà di una falsità: Rosina teme che il testimone si riferisca ad un altro giorno ma l’avvocato lo esclude perché ritiene che si sia trattato della sbandata di un’unica volta perché Liberto è troppo innamorato di sua moglie. Susana, già indispettita per tutte le vicende del nipote, va da Fabiana per dirle che deve tenere Servante al guinzaglio mentre intende chiedere il licenziamento di Jacinto, più impegnato a seguire le indicazioni dell’amico che a lavorare in portineria.

