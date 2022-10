Una vita/ Anticipazioni 5 ottobre: Genoveva riceve un’inquietante chiamata…

Una vita, anticipazioni puntata 5 ottobre: una chiamata preoccupa Genoveva…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 5 ottobre, svelano che Genoveva riceve una telefonata molto inquietante, che potrebbe mettere in pericolo la sua vita. La donna ne resta molto turbata ed è preoccupata. La persona all’altro capo del telefono la avverte di alcuni eventi totalmente disperati che la lasciano sconvolta. Quando riattacca il telefono, Genoveva reagisce in un modo che non aveva mai agito prima, è davvero spaventata. Quale sarà stato il contenuto della conversazione?

Rodrigo invece nasconde l’offerta che gli ha fatto Aurelio, e la nasconde a Valeria, che sta pianificando la sua partenza. La giovane ha intenzione di andarsene a breve, ma il marito, ancora innamorato di lei (seppur la moglie nutra dei sentimenti verso un altro. ovvero David), farà di tutto per farla desistere.

Una vita, anticipazioni puntata 5 ottobre: Hortensia fa una scenata a Pascual

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 5 ottobre, svelano che Hortensia è rimasta molto male quando Pascual non si è presento alla cena. Delusa, la donna lo incontra in strada e gli chiede infuriata spiegazioni sulla sua assenza. L’uomo resta sorpreso da tale reazione, non si aspettava una simile scenata, e a quel punto si confida con Liberto.

Inoltre Rodrigo va nella pensione per cercare David e quando lo trova gli consegna una lettera misteriosa. Dopo l’annuncio della partenza dalla Spagna, Dori si dice pulita e racconta a Felipe le vere ragioni che l’hanno portata a prendere questa complicata decisione. Per l’infermiera è troppo tardi e non può più tornare indietro…

Una vita, dove eravamo rimasti: l’offerta di Aurelio a Rodrigo

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio prosegue con il suo piano per produrre gas tossico con la formula di Rodrigo. Il Quesada ha in mente di produrlo su larga scala e fa un’offerta al farmacista che sa che non potrà rifiutare. Infatti, Aurelio dice a Rodrigo che dovrà lavorare per lui, e se non esegue i suoi ordini la sua vita e quella di Valeria saranno in serio pericolo. Inoltre, gli promette che toglierà di mezzo David, in modo che possa vivere felicemente con sua moglie.

Dopo la sua conversazione con Rodrigo, Aurelio incontra Ramón con l’intenzione di ricattarlo. Aurelio conosce i suoi movimenti con Fidel e vogliono che i due mettano fine alla vita di David, in cambio del suo silenzio. Ramón accetta la proposta, anche perché non ha altra scelta. Ignacio evita di fornire dettagli sulla gravidanza di Genoveva, notizia che ormai è diventata di dominio pubblico.

