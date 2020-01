UNA VITA/ Anticipazioni 7 gennaio: Lolita lascerà Antonito?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO

Il prossimo appuntamento con la soap spagnola Una Vita è previsto per oggi, martedì 7 gennaio. Dopo la lunga sosta legata al periodo festivo stando a quanto riportano gli spoiler assisteremo alla crescente preoccupazione di Padre Telmo, impegnato ad impedire che Lucia si rechi a casa dalla cugina dove già si trova anche Felipe. Intanto Lolita comunicherà ad Antonito di aver deciso di sposare Ceferino, senza però rivelargli la vecchia storia del bacio. Antonito si sentirà così tradito dalla donna. Anche Flora avrà un bel po’ di problemi, legati alla scoperta delle scommesse clandestine di Inigo. La donna ne parlerà con Leonor ed entrambi cercheranno una soluzione. Ci riusciranno? Ed Antonito riuscirà a scoprire il segreto di Lolita che la lega a Ceferino ed a farla desistere dal tenere fede ad una tradizione che la porterebbe lontano dal suo cuore? Per saperlo dovremo attendere una nuova puntata di Una Vita, che ripartirà dopo le feste natalizie con la programmazione consueta su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’ultima puntata di Una Vita abbiamo avuto modo di vedere quanto amore provi Felipe per la sua adorata Celia. Non solo ha contravvenuto agli ordini del medico e le è rimasto al fianco, ma è arrivato addirittura a darle un bacio sulla bocca rischiando anche lui il contagio. Il morbo diffusosi tra gli sfollati dell’Hoyo è infatti molto contagioso. Per questo motivo il dottore aveva ordinato a Felipe e Lucia di non avvicinarsi a Celia. Samuel si era detto disposto ad ospitarli a casa sua, nonostante le contrarietà espresse da Padre Telmo, ma l’avvocato aveva posto un diniego sull’invito del giovane per rimanere accanto alla moglie. L’Alday appare molto preoccupato dal riavvicinamento notato tra Lucia e Padre Telmo. Quest’ultimo infatti ha convinto la ragazza che l’unico modo per far qualcosa per la cugina è quello di rifugiarsi nella preghiera ed entrambi trascorrono ore a pregare vicini. Samuel sente che deve elaborare in fretta un nuovo piano per spingere la Alvarado a pronunciare quel sì che ancora non ha detto. Sceglie così di mostrarsi un fidanzato premuroso, ospitandosi di ospitare lei ed il cugino durante la quarantena di Celia. Il desiderio di Felipe di rimanere accanto alla moglie però apre un nuovo scenario: adesso Lucia sarà da sola in casa con l’Alday e questo a Padre Telmo non va proprio giù. Riuscirà Samuel a riconquistare Lucia approfittando della nuova situazione venutasi a creare oppure sarà il sacerdote, con la sua vicinanza durante i momenti di preghiera per Celia, ad avere la meglio? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche ora.