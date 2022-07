Una vita/ Anticipazioni 7 luglio: tra Genoveva e Aurelio è scontro aperto

Una vita, anticipazioni puntata 7 luglio: Genoveva contro Aurelio

Le anticipazioni di Una Vita del 7 luglio rivelano che le intimidazioni di Aurelio nei riguardi di David e Valeria li hanno fatti riavvicinare. Però il Quesada ha piani diversi per la ragazza, quindi con l’aiuto di Marcelo, fa recapitare una lettera facendole credere che il mittente è suo marito Rodrigo. Mentre Valeria e David si stanno scambiando un bacio, Aurelio sopraggiunge consegnando alla donna la missiva. Da quel momento il loro rapporto cambia; Valeria si allontana da lui per il rispetto nei riguardi del marito, ma anche per la paura che ha per il Quesada.

Aurelio e Genoveva giocano a carte scoperte. Il Quesada ha scoperto che è stata proprio lei ad aver ordinato l’omicidio di Natalia. La donna passa al contrattacco, mostrando una fotografia in cui Aurelio accoltella Anabel. Intanto, l’articolo di Ramon esce firmato con un pseudonimo e nel quartiere comincia ad alimentarsi un accesso dibattito politico. Per non agitare Felipe, Dori gli nasconde il giornale, ma quando lui lo scopre, si infuria.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva minaccia Luis, l’articolo di Ramon turba Fidel

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva minaccia Luis Manas: se si avvicinerà ancora a Fabiana e disturberà i negozianti di Acacias, potrebbe pagarne le conseguenze. David è in difficoltà con Valeria perché sta iniziando a provare per lei dei sentimenti, e ciò non va bene per i piani di Aurelio. Il Quesada se ne accorge quando li sorprende quasi a baciarsi. Pascual non approva la vicinanza di Guillermo ad Azucena perché vorrebbe che il figlio pensasse allo studio.

Ramon ha scritto un articolo che piace molto a Fidel, ma il Palacios teme che il contenuto possa far infuriare la nuora e complicare il loro rapporto già di per sé difficile da sostenere. Invece, Lolita non approva i toni drastici usati in quelle pagine. Quindi Ramon suggerisce a Fidel di firmare l’articolo con il suo nome, ma quest’ultimo è riluttante. A quel punto Lolita, che ha origliato tutto, prega Fidel di raccontare la verità a Ramon sul suo conto altrimenti lo farà lei.

