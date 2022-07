Una vita/ Anticipazioni 6 luglio: Genoveva pronta a tutto, minaccia Luis!

Una vita, anticipazioni puntata 6 luglio: Genoveva ricatta Luis

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda mercoledì 6 luglio, ci dicono che Luis è disposto a tutto pur di portare a termine il compito che gli è stato affidato da Aurelio. Tuttavia, Genoveva sta ricomponendo sempre più i pezzi del puzzle, e lo minaccia dicendogli che deve lasciare in pace gli abitanti di Acacias. Tra David e Valeria c’è ormai una certa intimità, spezzata dall’arrivo di Aurelio che consegnare alla donna la finta lettera del marito. Inoltre, il Quesada è infastidito dalla loro evidente attrazione.

Ramon, per migliorare i suoi rapporti con Lolita ma al tempo stesso non rinunciare alle sue idee, pensa di pubblicare il suo articolo polemico sul Noticiero español ma firmandolo con il nome di Fidel. Pascual inizia a far cambiare idea su di se a più di un cittadino di Acacias.

Una vita, dove eravamo rimasti: i sospetti di Marcelo su Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, Valeria regala a David che le ha fatto pensare a lui. Tra i due si crea un’atmosfera sempre più intima. Lolita e Ramon litigano perché la donna cerca di convincere il suocero ad abbandonare le sue posizioni estremiste, ricordandogli dell’uccisione di Antonito, colpito a morte proprio dagli anarchici. Liberto e Azucena hanno modo di prendere un tè insieme e così si confrontano su Pascual Sacrestan. L’argomento si sposta su Guillermo quando a loro si aggiungono Rosina e Hortencia; la prima è convinta che il giovane sia un buon partito per Azucena, ma la sorella non è d’accordo.

L’equilibrio sereno che si era stabilito tra Felipe e Dori vacilla quando l’uomo comincia a trattare di nuovo male l’infermiera. Marcelo chiede scusa a Luzdivina per averla trattata male, e le confessa che la ragazza che è ritratta nel dipinto è sua nipote Sara, morta da tempo, e quindi la decisione di assumerla è legata anche a questa somiglianza. Più tardi Marcelo consegna ad Aurelio la lettera che ha scritto per Valeria ma dice al Quesada anche che sospetta che Genoveva possa aver sottratto una delle lettere di Don Rodrigo. Luis Manas va a trovare nuovamente Fabiana per cercare di convincerla a vendere la pensione, ma la donna lo respinge ancora.

