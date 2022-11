Una vita/ Anticipazioni 7 novembre: Alodia distrutta per l’infedeltà di Ignacio, ma..

Una vita, anticipazioni puntata in onda 7 novembre

Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda il 7 novembre svelano che nonostante abbia condiviso i suoi sentimenti con Pascual, Hortensia non osa dirgli il segreto che custodisce con tanto sospetto sul suo passato poiché è qualcosa di molto privato che ha nascosto per molti anni. Intanto, Pascual parla con suo figlio con l’obiettivo di scusarsi per quanto sia stato duro con lui per così tanto tempo.

Una vita/ Anticipazioni 4 novembre: Pascual e Hortensia, la loro storia è ufficiale

Alodia è completamente distrutta dal dolore dopo l’infedeltà di Ignacio. La slealtà del suo amato marito le ha spezzato il cuore in mille pezzi e le cameriere del solaio, vedendo il suo disagio, hanno pietà di lei e cercano di confortarla. Un atto di gentilezza che apprezzerà molto, dopo che le avranno mostrato il loro sostegno in un momento per lei così difficile.

Una vita/ Anticipazioni 3 novembre: Gabriela ha un doppio fine con Genoveva?

Una vita, anticipazioni puntata del 7 novembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che dopo aver vinto il jackpot della lotteria, Servando, Fabiana e Casilda si ritroveranno al bivio del non sapere esattamente cosa fare con i soldi. Casilda ha molti dubbi e non smette di pensare a cosa vuole fare con i soldi; la donna vuole investire bene il premio, ma è molto confusa. Servando e Fabiana decideranno invece di andare in vacanza per qualche giorno; entrambi hanno bisogno di riposo e quale momento migliore di adesso per allontanarsi qualche giorno e dedicarsi a loro.

Una vita/ Anticipazioni 2 novembre: Alodia coglie Ignacio sul fatto con un'amante...

Inoltre, Felipe trova finalmente il coraggio di proporre a Dori di sposarlo. L’avvocato ha in programma di organizzare un incontro con i suoi amici a casa sua e approfitterà di questo momento per confessare pubblicamente le sue intenzioni all’infermiera…

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Alodia è andata via di casa dopo aver scoperto l’infedeltà del marito. Quest’ultimo ha un forte confronto con Bellita, che nel frattempo ha ospitato sua moglie. La donna affronta il nipote dopo essere stata infedele ad Alodia, e il giovane non è consapevole del danno che le ha fatto. Ignacio finalmente ci ripensa ed è totalmente dispiaciuto per le sue azioni, tanto da volersi scusarsi con Alodia e tornare insieme, ma lei si rifiuta di perdonarlo. Intanto, la notizia della recente storia d’amore tra Hortensia e Pascual si diffonde presto in tutto il quartiere. Questa notizia raggiunge alle orecchie di Guillermo e Azucena, che scopriranno la loro relazione attraverso i commenti dei vicini.

Tutto sembrava andare bene tra Gabriela e Genoveva, tanto che quest’ultima aveva deciso di presentare ufficialmente sua figlia ai vicini di Acacias. Poi, tornando a casa, è successo qualcosa di inaspettato: Gabriela ha messo qualcosa di strano nella tisana della donna, che inizialmente non sentirà nulla. I primi sintomi che accuserà Genoveva saranno alcune debolezze, che continueranno ad essersi anche nei giorni successivi. Marcelo, sospettoso fin da subito sulla nuova arrivata, inizierà a pensare che lei c’entri qualcosa e che stia tentando di avvelenare la sua signora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA