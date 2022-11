Una vita/ Anticipazioni 8 novembre: Felipe chiede a Dori di sposarlo, lei accetterà?

Una vita, anticipazioni puntata in onda 8 novembre

Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda l’8 novembre svelano che il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Anche se non è stato facile, Felipe ha organizzato ogni cosa alla perfezione per la sua proposta di matrimonio a Dori. L’avvocato non riesce a contenere la sua emozione per una simile richiesta, e inizialmente l’infermiera è sconvolta perché non se l’aspettava. Eppure, la donna accetta molto emotivamente la sua proposta e questo susciterà la gioia di tutte le sue amiche, che festeggiano con grande entusiasmo. Presto ad Acacias avrà luogo un matrimonio tanto atteso.

Una vita/ Anticipazioni 7 novembre: Alodia distrutta per l'infedeltà di Ignacio, ma..

A poco a poco la salute di Fidel sta migliorando. L’uomo è ricoverato in ospedale dopo l’aggressione quasi mortale ricevuta in mezzo alla strada e, nonostante la situazione fosse molto grave, i medici sono riusciti a salvargli la vita.

Una vita, anticipazioni puntata dell’8 novembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Marcelo chiede a Genoveva di andare a chiedere un secondo parere da un altro medico. Le sue condizioni di salute stanno peggiorando e questo desta molta preoccupazione. Tuttavia, Gabriela non è d’accordo, e fa del suo meglio per dissuadere la madre dall’idea di andare da un altro medico.

Una vita/ Anticipazioni 4 novembre: Pascual e Hortensia, la loro storia è ufficiale

Nel frattempo, Hortensia si fa coraggio e dice ad Azucena tutta la verità: la ragazza è nata fuori dal matrimonio. Felice per aver ricevuto tale notizia, spinge poi la donna a confessarlo anche a Pascual: ora che la loro relazione è alla luce del sole, non devono esserci più segreti tra loro. Inoltre, Bellita mette in atto un piano per Alodia e Ignacio per risolvere le loro divergenze e tornare insieme. Ci riuscirà?

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, nonostante abbia condiviso i suoi sentimenti con Pascual, Hortensia non osa dirgli il segreto che custodisce con tanto sospetto sul suo passato poiché è qualcosa di molto privato che ha nascosto per molti anni. Intanto, Pascual parla con suo figlio con l’obiettivo di scusarsi per quanto sia stato duro con lui per così tanto tempo. Alodia è completamente distrutta dal dolore dopo l’infedeltà di Ignacio. La slealtà del suo amato marito le ha spezzato il cuore in mille pezzi e le cameriere del solaio, vedendo il suo disagio, hanno pietà di lei e cercano di confortarla.

Una vita/ Anticipazioni 3 novembre: Gabriela ha un doppio fine con Genoveva?

Dopo aver vinto il jackpot della lotteria, Servando, Fabiana e Casilda si ritroveranno al bivio del non sapere esattamente cosa fare con i soldi. Casilda ha molti dubbi e non smette di pensare a cosa vuole fare con i soldi; la donna vuole investire bene il premio, ma è molto confusa. Servando e Fabiana decideranno invece di andare in vacanza per qualche giorno; entrambi hanno bisogno di riposo e quale momento migliore di adesso per allontanarsi qualche giorno e dedicarsi a loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA