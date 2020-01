UNA VITA/ Anticipazioni 13 al 17 gennaio: Telmo diventa un eroe!

Una Vita, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020

Una settimana al cardiopalma per i protagonisti di Una Vita che si sono ritrovati al centro del pomeriggio di Canale5 con la vita di Celia e Felipe appesa ad un filo. A causa di quello che potrebbe essere un virus letale dovuto agli sfollati arrivati nel quartiere, Celia e il marito hanno rischiato di perdere la vita fino a quando Telmo non ha deciso di infrangere la quarantena prendendosi cura di loro e usando una medicina innovativa che proprio Lucia gli ha consegnato. Dopo i primi giorni passati in silenzio, alla fine sembra che il parroco sia riuscito nell’impresa e nelle prossime puntate di Una Vita tutte cercheranno di glorificarlo tra merende in suo onore e complimenti. Tutti dimenticheranno presto le accuse che lo hanno travolto per via di Lucia e di quello che è successo all’eremo e, a quel punto, anche Samuel entrerà in crisi sempre più geloso di lui, alla fine le porterà via Lucia? (Hedda Hopper)

Una Vita, anticipazioni di lunedì 13 gennaio 2020

Oggi, lunedì 13 gennaio, Una Vita tornerà a tenere con il fiato sospeso con nuove vicende. Stando a quanto riportato dagli spoiler la prossima settimana assisteremo infatti a molti colpi di scena, che faranno trattenere il fiato a tutti gli appassionati della soap spagnola. La totale mancanza di notizie da casa Alvarez-Hermoso spingerà gli abitanti di Acacias ad organizzare una veglia di preghiera. Da quando Padre Telmo è entrato nell’abitazione infatti non si sono più avute notizie dei tre e tutti sono ormai preparati al peggio. Durante la veglia però arriverà Casilda con un messaggio proprio del sacerdote. Dopo aver somministrato il medicinale ai due e non aver avuto nessun miglioramento, il sacerdote è rimasto contagiato a sua volta. Ma il messaggio che è riuscito a passare da sotto la porta a Casilda dice che adesso tutti e tre stanno finalmente meglio. Se Lucia apparirà raggiante a questa notizia, Samuel apparirà invece furioso. Sarà ancora Casilda a togliere qualcun’altro dai guai. Stavolta si tratterà di Lolita, che potrà essere liberata dalla promessa di matrimonio legata al bacio con Ceferino solo se quest’ultimo bacierà una vedova. La storia d’amore tra Lolita e Antonito potrà ripartire da dove si era interrotta? Per saperlo non ci rimane che attendere le nuove puntate di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

Una Vita, dove siamo rimasti

I riflettori che si sono accesi nei giorni scorsi su Acacias nelle ultime puntate di Una Vita, ci hanno permesso di assistere alla visita di Padre Telmo a casa di Celia e Felipe. Sebbene i due si trovino in quarantena infatti, il sacerdote accetta di recarsi là per portare una medicina sperimentale ideata dal dottor Quiles che potrebbe salvar loro la vita. L’apprensione di Lucia per i cugini è pari a quella che mostra per Padre Telmo e la cosa non sfugge certo allo sguardo attento di Samuel. L’Alday appare sempre più preoccupato a causa del riavvicinamento tra Lucia e Padre Telmo. L’Alvarado non ha ancora accettato di diventare sua moglie e Samuel teme che possa ripensarci, facendo così svanire tutti i suoi proponimenti per mettere le mani sul patrimonio della giovane. Padre Telmo si sta davvero rivelando un nemico difficile e l’interesse di Lucia per lui è sempre più evidente. La malattia di Celia e Felipe ha poi finito per consolidare quel legame stretto tra i due che già si era ricreato nelle vicende degli sfollati dell’Hoyo. Il farmaco però non da i risultati sperati e i coniugi Alvarez-Hermoso iniziano a peggiorare. Antonito non riesce a spiegarsi il tradimento di Lolita. L’uomo non è però il solo a dover fare i conti con un tradimento. Anche Servante infatti appare affranto per la scoperta che ha appena fatto sulla sua amata Paciencia. Inutili appaiono i tentativi di Casilda e Fabiana, che fanno di tutto per risollevargli il morale. Una grande somma di denaro viene scoperta da Flora a La Deliciosa. Leonor prova a chiedere spiegazioni per quel denaro anche Liberto, che però finge di non saperne niente. La spiegazione arriva da Inigo, che dichiara di aver messo da parte quei soldi nel tempo per poter fare un regalo a Leonor o a Flora. La spiegazione però non convince affatto la sorella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA