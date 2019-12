Una Vita/ Anticipazioni dal 24 al 27 dicembre: saltano le puntate e…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 24 AL 27 DICEMBRE

Una Vita continua ad andare in onda ma già da domani sarà in tv a singhiozzi con buona pace dei fan della soap spagnola e dei suoi protagonisti. Canale5 ha deciso di sedere in panchina la soap americana Beautiful che, salvo cambiamenti, dovrebbe tornare in onda alla fine delle feste, quindi dal 7 gennaio, mentre ha tenuto in onda le due cugine spagnole, nate dalla penna di Aurora Guerra, e anche oggi sarà lo stesso. Al centro di tutto ci sarà la proposta di Samuel a Lucia e il malore di Celia. Già nei giorni scorsi la moglie di Felipe ha accusato una serie di sintomi che ha deciso di sottovalutare per via di quello che è successo a Lucia. La donna ha pensato che quello che il suo corpo somatizzata era solo l’ansia per via di quello che è successo alla cugina durante il viaggio con Samuel ma, a quanto pare, non è così. Ma che cos’ha Celia?

UNA VITA IN ONDA A SINGHIOZZI, ECCO LE NOVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

A quanto pare la domanda è destinata a rimanere appesa nel vuoto visto che Una Vita andrà in onda oggi pomeriggio con le preoccupazioni di Felipe ma non farà lo stesso domani pomeriggio e il 26. Durante questi giorni di Natale, la soap non andrà in onda e non darà le risposte ai fan di Celia ma, a quanto pare, succederà lo stesso anche il 27 quando i protagonisti e gli abitanti di Via Acacias 38 torneranno in tv solo per spingere tutti al capezzale della donna, Lolita compresa. La domestica vorrebbe rimandare le sue nozze in attesa che lei si senta meglio ma sarà proprio Celia a spingerla ad andare avanti convinta che non sia niente di preoccupante. Sarà davvero così? La brutta notizia è che la soap non andrà in onda nemmeno sabato 28 dicembre e questo rimanderà ancora le nostre risposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA