Una Vita/ Anticipazioni dal 27 al 31 gennaio: Samuel pronto per il piano B?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 27 AL 31 GENNAIO

Stando a quanto riportano gli spoiler spagnoli di Una Vita la nuova settimana non mancherà di portarci nuove emozioni. Ci saranno confetti e fiori d’arancio finalmente per Lolita ed Antonito che, dopo l’incubo portato da Ceferino, riusciranno finalmente a convolare a nozze. Lucia continua a sentire di amare Padre Telmo, ma il sacerdote farà di tutto per evitarla. La ragazza, disperata, si dirà disposta a sposare Samuel e l’Alday le chiede che sia proprio il parroco a celebrare le loro nozze. Il sacerdote intanto, venuto a sapere che l’Alvarado ha accettato di sposare Samuel si dispera, mentre Samuel informa Jimeno che presto il suo debito potrà essere saldato. Celia e Trini scoprono di essere in dolce attesa. Inigo inizierà a perdere grosse somme di denare alle scommesse clandestine, facendo preoccupare molto Flora. Cos’altro ci attende tra le strade di Acacias? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con la soap spagnola tanto amata, che lo ricordiamo va in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo la pausa di sabato, necessaria per dare spazio ad Amici e ad una finestra sul Grande Fratello VIP, Una Vita è tornata sugli schermi di Canale 5 con il consueto appuntamento pomeridiano. Nella puntata appena conclusasi abbiamo potuto assistere all’ansia di Celia, che è apparsa molto preoccupata al pensiero che la cugina Lucia possa essersi innamorata dell’uomo sbagliato. La donna ne parla con Padre Telmo, il quale però la rassicura dicendole che tra lui e l’Alvarado vi è solo una grande amicizia. In realtà però il sacerdote è molto turbato per quel bacio scambiato con la ragazza. Mentre Lucia sembra credere nella loro storia e spera che possa davvero esserci un futuro per lei e Padre Telmo insieme, il sacerdote si sente in colpa per non riuscire ad essere un buon prede e crede ancora fermamente nella sua missione. Per questo motivo sta facendo il possibile per evitare Lucia. Quel bacio sembra aver sconvolto entrambi. Mentre Lucia si rifugia in casa a piangere, Padre Telmo comunica a Ursula che trascorrerà il vicino Natale nel digiuno. Samuel appare invece deciso a mettere i bastoni tra le ruote al parroco, avendo intuito che la sua vicinanza con Lucia si sta facendo sempre più pericolosa per i suoi piani. Per questo si impegnerà riuscendo a rintracciare frate Guillermo, il vecchio mentore di Padre Telmo. Intanto Casilda accetta di aiutare Lolita e si sostituisce a lei nell’appuntamento datole da Ceferino. Entrambe sanno che solo un bacio tra l’uomo e la vedova potrà sciogliere il patto fatto molti anni prima con un bacio tra Ceferino e Lolita. Ma proprio il rispetto della tradizione di Cabrahigo spinge l’uomo a tirarsi indietro proprio nell’attimo in cui quel bacio sembra essere così vicino. La fretta che assale Ceferino nel voler lasciare prima possibile Acacias con Lolita però fa intuire alla donna che l’uomo provi effettivamente una forte attrazione per l’amica, così gli chiede di attendere fin dopo le feste sperando che quell’attrazione si trasformi in qualcosa che può liberarla dall’impegno preso anni prima con quel bacio. Liberto, dopo aver fermato Jordi Barò che era sul punto di violentare Flora, diventa l’eroe di tutta Acacias. Ma un uomo misterioso, appena arrivato in città, chiede di potersi incontrare con lui. Lo sconosciuto dice di chiamarsi Alfonso, ma nessuno sa chi sia veramente, nè tantomeno cosa possa averlo portato ad Acacias per incontrare Liberto.

