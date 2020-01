Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Ceferino non tradirà Lolita!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GENNAIO

Secondo quanto riportato dagli spoiler nella puntata di oggi, 24 gennaio 2020, di Una Vita vedremo anche Celia preoccupata per questo avvicinamento tra Padre Telmo e Lucia. Il parroco però rassicurerà la cugina della donna assicurandogli che le sarà sempre vicino a semplicemente per proteggerla come amico. Intanto Casilda proverà a portare a termine il piano escogitato con Lolita, ma Ceferino sembra non voler stare accanto a nessuno che non sia la domestica che lui ha baciato tanti anni prima. Jordi escogita uno stratagemma per poter rimanere da solo con Flora. L’uomo regala a Inigo e Liberto due biglietti per un incontro di boxe, ma i suoi piani non avranno l’esito sperato. Dopo che Ursula ha fatto notare a Padre Telmo che l’amicizia che ha con Lucia potrebbe essere vista male dagli abitanti di Acacias, la ragazza arriva in parrocchia e fa notare al sacerdote che lui sembra averla ignorata per tutto il giorno. Il sentimento che Telmo prova per lei sembra aver contagiato anche la giovane. I due iniziano a parlare della donna raffigurata nel quadro e si ritrovano così vicini che improvvisamente arriva un bacio che li travolge. Per sapere quali conseguenze avrà questo bacio non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento della soap che andrà in onda, come sempre, su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’appuntamento di ieri con la soap spagnola Una Vita abbiamo potuto vedere Samuel affrontare Padre Telmo. L’Alday, non riuscendo a contenere la sua ira per quell’avvicinamento che ha di nuovo potuto vedere tra Lucia ed il sacerdote, affronta l’uomo a quattr’occhi. Nel ricordargli i voti fatti lo invita apertamente a lasciare in pace Lucia. In realtà a spingerlo ad agire è il pensiero che Lucia possa rifiutarsi di sposarlo. Lei infatti non gli ha ancora dato una risposta e, da quando ha capito che il sacerdote non può essersi macchiato di un crimine così grave come quello stupro, i due trascorrono sempre più tempo insieme. Il fatto che, senza il patrimonio dell’Alvarado, Samuel non potrà saldare il suo debito con Jimeno Batan, lo preoccupa moltissimo. Intanto anche Ursula cerca di convincere il parroco a lasciar perdere la giovane Alvarado. La Dicenta intuisce infatti che Padre Telmo sta correndo un serio pericolo, perché si è messo contro uno degli uomini più pericolosi di Acacias. Ma nessuno dei due riuscirà a far desistere il sacerdote che sembra intenzionato a non restare più lontano dalla donna che ha scoperto di amare. Per sapere come andrà a finire questa vicenda e soprattutto quale sarà la risposta di Lucia a Samuel non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda omani come sempre su Canale 5.

