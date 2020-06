Una Vita/ Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio: Samuel e Genoveva moriranno?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO

Una Vita tornerà in onda per una settimana intensa in compagnia dei fan ma con due protagonisti principali: Ursula e Samuel. La prima è stata tirata in ballo da Lucia che adesso ha solo una cosa in mente ovvero salvare Mateo dalle mani di Eduardo e farlo rimanere con il suo vero padre, Telmo, sconvolto dopo l’ennesimo della donna che ama. Presto l’ex parroco scoprirà che lei è malata e sta per morire mentre alla domestica spetterà la missione di occuparsi di Eduardo e le anticipazioni rivelano che lo farà nel peggiore dei modi tornando quella che abbiamo sempre conosciuto. Felipe deciderà di ascoltare il racconto di Fulgencia e questo stravolgerà tutte le sue convinzioni, lasciandolo attonito e ripensando a Celia in un modo tutto nuovo; Bellita proseguirà nel progetto di tornare sulle scene mentre Samuel sarà costretto a preparare la fuga da Acacias con Genoveva, chiedendo in prestito altri soldi ed andando incontro ad un tragico destino. Chiuderanno il cerchio proprio i due coniugi visto che Samuel disperato chiederà ai suoi vicini un prestito per salvare la moglie senza riuscirci e questo potrebbe costargli la vita.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Lucia incontra Telmo e confida all’uomo che non intende lasciare Eduardo e quindi non fuggirà da Acacias insieme a lui, Mateo ed Ursula. La donna non se la sente di rivelare a Telmo di avere soltanto poche settimane di vita: preferisce quindi raccontare una pietosa bugia all’uomo che ama, per consentirgli di continuare a progettare il futuro insieme a suo figlio. Lucia mente dicendo a Telmo di provare un sentimento di riconoscenza nei confronti di Eduardo, che si era offerto di sposarla quando era sola ed incinta, salvando Mateo dal disonore di essere additato come figlio illegittimo. Dopo tutto ciò che ha fatto per lei, pur ribadendo di non amarlo, Lucia afferma che non intende tradire nè tanto meno lasciare il marito. Telmo rimane incredulo e dichiara che non si arrenderà. Bellita dice ad Arantxa ed alle vicine di casa di essere intenzionata a tornare sulle scene. Anche lei mente sulla realtà dei fatti, affermando di voler calcare di nuovo il palcoscenico per vocazione, e non perché la sua famiglia si trova in ristrettezze economiche a seguito del fallimento del progetto di esportare olive. Cinta è contenta all’idea di rivedere la madre esibirsi in teatro e sogna di realizzare con lei un duetto: Bellita Del Campo e La Dama del Mistero insieme per conquistare gli applausi del pubblico! Ma la ragazza sembra l’unica ad essere entusiasta di questa idea: Arantxa e Jose sono preoccupati e temono che il ritorno dell’artista sulle scene dopo tanti anni di ritiro possa rivelarsi un fiasco colossale.

Samuel affronta il commissario di polizia mentre sta cenando al ristorante di Felicia e gli chiede di lasciare una volte per tutte in pace sua moglie Genoveva.

L’uomo risponde che lo farà molto volentieri, ma che prima deve portare a termine un’indagine sulla donna, che potrebbe a suo dire essere coinvolta in un omicidio. Quando Samuel gli chiede maggiori spiegazioni il commissario risponde che Ariza, il losco personaggio che ha truffato sia gli Alday che il senatore Tapia, è stato trovato morto. Visti i precedenti accaduti Genoveva è sull’elenco dei principali sospettati e lui deve fare luce sul suo passato. Ramon fa perdere le sue tracce per una giornata, suscitando grande preoccupazione in Lolita ed Antonito: i due coniugi arrivano a pensare che Felipe possa avergli fatto del male. Ma la realtà è diversa: Ramon si presenta alla porta dell’avvocato ed ex amico con Fulgencia, la vecchia tata di Milagros che era fuggita di corsa da Celia dopo aver assistito ad un episodio molto inquietante. Ramon chiede a Felipe di ascoltare la sua testimonianza e, se neanche questa volta riuscirà a credere a quanto realmente accaduto a Celia, promette di non disturbarlo mai più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA