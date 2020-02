Una Vita/ Anticipazioni di oggi, 21 febbraio: Ursula innocente?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO

Nelle nuove puntate di Una Vita, il cerchio continua a stringersi attorno a Ursula. Anche se le altre domestiche sono sicure dell’affetto che provava per Guillermo, sembra proprio che il Commissario nutra dei profondi sospetti sul suo conto. Nuovi indizi tra l’altro lo spingeranno a credere di essere sulla pista giusta. Soprattutto quando scoprirà che Ursula e il frate hanno avuto una lite il giorno del delitto. Intanto, Celia dovrà affrontare un nuovo incubo quando il marito farà il suo ritorno ad Acacias. Felipe infatti era all’oscuro della sua gravidanza e ora non solo scoprirà che avrebbe potuto avere un erede, ma anche che Celia ha abortito. Sarà Lucia ad informare l’avvocato di tutto quello che è successo in sua assenza, dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia fino alla morte misteriosa di frate Guillermo. Ci prepariamo così alla puntata di domenica, ancora più esplosiva. Almeno per quanto riguarda la morte di Guillermo: il Commissario giungerà ad una conclusione e procederà con un arresto che getterà nello sconforto l’intero quartiere.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La gravidanza di Trini in Una Vita procede sempre più in fretta e il pancione è ormai enorme. La donna però è in pensiero per quanto accaduto a Celia e vorrebbe che Ramon scriverebbe a Lolita per informarla di tutto. Il marito però non vuole rovinare la luna di miele dei due sposini. Anche Lucia è preoccupata per lo stato di salute della cugina. Celia rifiuta di mangiare e bere e pensa anche di aver deluso Felipe, visto che non è riuscita di nuovo a dargli un figlio. Susana e Rosina fanno visita all’amica, ma sembra che le loro parole non possano risollevarla. Celia infatti teme di essere sterile e che non diventerà mai più madre. Le autorità intanto continuano a indagare sulla morte di fra Guillermo. Augustina sembra nervosa, ma nega di aver visto nulla prima del tragico evento. Sicuro che il Priore sia colpevole, Telmo irrompe nell’ufficio di Espineira e lo accusa di essere un assassino. Il religioso nega tutto, ma Telmo è come una furia. Ad Acacias, Fabiana conferma al Commissario di aver dato dei tranquillanti a Ursula. E’sicura però che non sia colpevole di quanto accaduto a Guillermo. Qualcosa però non convince il Commissario, soprattutto il fatto che Augustina fosse così nervosa: sa qualcosa?

Nel frattempo, Inigo annuncia agli amici di voler lasciare la boxe e che presto parlerà con Tito per annullare il contratto. Leonor è comprensiva nei suoi confronti, mentre Flora pensa che Tito non si meriti uno sgarro simile. Più tardi, Jacinto chiede alla cugina informazioni su Marcelina. Non l’ha vista da nessuna parte e teme che possa essere malata. Casilda confida poi a Fabiana che Marcelina non riesce nemmeno ad uscire di casa per la vergogna. Susana invece riceve una buona notizia: il nipote è guarito e non rischia più la vita. Corre subito a dirlo a Rosina e Liberto, ma sottolinea che il merito è delle sue preghiere. Vista la grazia ricevuta, la sarta indosserà da quel momento in poi una tunica. Mentre Servante piange la morte di Paciencia, Telmo sembra ormai aver placato la sua rabbia. Incontra Leonor e Flora, che gli porgono le loro condoglianze per la morte di Guillermo.



