Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: chi ha ucciso Guillermo?

Una Vita, anticipazioni puntata 18 febbraio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli la puntata di Una Vita di oggi, martedì 18 febbraio 2020, i riflettori torneranno a puntarsi ancora una volta su Padre Telmo. Ma non sarà il suo rapporto con Lucia al centro della scena, almeno non direttamente. Il sacerdote, di ritorno dal suo ritiro spirituale troverà Fra Guillermo morto. Non essendo in paese non sa ancora del diverbio avvenuto tra l’amico e mentore ed Ursula. Il commissario Mendez non ha alcun dubbio sul fatto che il frate sia stato assassinato e comincia invece a sospettare proprio della donna. In paese si diffonde il panico, perché tutti sanno che adesso vi è un assassino a piede libero. Chi avrà ucciso Fra Guillermo e perché? E come reagirà Celia al terribile dolore per il suo aborto spontaneo? La piccola Milagros, figlia della sua amica Trini, è davvero in pericolo? Per trovare la risposta a tutte queste domande non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con la soap spagnola che appassiona milioni di telespettatori e che viene trasmessa ogni giorno, nell’appuntamento pomeridiano di Canale 5.

Clicca qui per leggere le anticipazioni della settimana

Una Vita, dove eravamo rimasti

Nell’appuntamento di ieri, lunedì 17 febbraio 2020, con la soap spagnola Una Vita abbiamo assistito all’inizio di un nuovo grande dolore per i coniugi Alvarez – Hermoso. Celia e Felipe, dopo aver superato litigate furibonde e tradimenti, oltre alla terribile malattia che negli ultimi tempi ha rischiato di farli scomparire per sempre, adesso si trovano ad affrontare la perdita del loro figlio. Celia infatti ha avuto un malore appena rientrata nel suo palazzo a Calle Acacias, dopo aver passeggiato e fatto shopping con Trini. Felipe, tornato in città, viene così a sapere che la moglie sta rischiando di perdere il bambino. Incredibile lo stupore dell’uomo, che ancora neppure sapeva che la donna fosse in stato interessante. Venuto a conoscenza degli avvenimenti Felipe si infurierà con Trini ritenendola la sola responsabile di quanto accaduto, mentre Celia tra le lacrime dovrà dire addio al suo sogno di diventare madre. Nonostante i ripetuti tentativi infatti la coppia non è mai riuscita ad avere un figlio. Hanno adottato Tano, al quale entrambi sono molto affezionati, ma il sogno di partorire un figlio suo Celia lo ha visto svanire tante volte con aborti spontanei.

Potrà stringere tra le braccia una neonata solo quando la sua amica Trini darà alla luce la bellissima Milagros. Sarà infatti proprio Celia a farle da madrina. Il recente lutto però sembra aver fatto andare fuori di testa la povera donna, che inizia a tramare qualcosa di veramente terribile. La sua psiche sembra essere diventata estremamente stabile dopo questo ennesimo lutto e la donna potrebbe arrivare a commettere qualcosa di brutto spinta dalla gelosie verso l’amica a cui la vita ha invece dato la gioia di poter essere madre. Cosa avrà in mente Celia? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, che tornerà a farci compagnia come sempre domani, alle ore 14:10 su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA