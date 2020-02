Una Vita/ Anticipazioni oggi, 13 febbraio: Lucia sposerà Samuel (forse)!

Una Vita, anticipazioni puntata 13 febbraio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler di Una Vita anche oggi, 13 febbraio 2020, non mancheranno i colpi di scena. I riflettori che si accenderanno alle ore 14,10 su Canale 5 infatti ci porteranno a vedere che nel quartiere non mancano affatto i pettegolezzi al riguardo di una presunta relazione tra Padre Telmo e Lucia. L’attrazione sempre più forte tra i due infatti non passa certo inosservata agli occhi dei compaesani, che iniziano a pensare che vi sia del tenero tra i due. Il sacerdote sente che è giunto il momento di raccontare al suo amico e mentore tutta la verità riguardante il suo patto con Espineira. Fra Guillermo, appresa la storia, si mostra molto preoccupato dal fatto che il Priore non esiterebbe a fare qualunque cosa pur di poter portare il patrimonio dei Marchesi di Valdez nella congregazione, anche perché ritiene che la natura incestuosa che li legava non dia nessun diritto alla loro figlia naturale di beneficiare del prezioso e consistente lascito. Ma riuscirà davvero a portare a termine il suo piano? Oppure l’intervento di Fra Guillermo e Padre Telmo si rivelerà decisivo? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata di Una Vita, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Una Vita, dove siamo rimasti

In Una Vita di ieri, 12 febbraio 2020, ci siamo trovati tra le intricate vicende di Acacias 38. Abbiamo ritrovato Padre Telmo sempre più preoccupato per l’incolumità di Lucia, ora che ha capito che qualcuno potrebbe davvero desiderare la sua morte. La giovane e ricca ereditiera sembra infatti preda non solo dell’Alday, che spera in un matrimonio con la fanciulla per poter finalmente mettere le mani sull’eredità dei Marchesi di Valdez, ma anche di qualcuno che invece sembra complottare proprio per impedirle di giungere all’altare. Dietro all’attentato alla sua vita, messo a punto sabotando gli scalini della sua casa, si nasconde infatti il Priore Espineira. Tuttavia Padre Telmo è ancora ben lontano dallo scoprire l’identità dell’uomo che cerca di uccidere Lucia. Accanto al sacerdote di Acacias abbiamo ritrovato Fra Guillermo, allarmato dalla frustrazione in cui sembra essere caduto il parroco. Il vecchio mentore avverte che Telmo non gli ha detto tutta la verità, ma è anche certo del fatto che mai avrebbe potuto fare del male alla ragazza per cui prova una forte attrazione. In realtà a far sentire frustrato Padre Telmo è il peso di quel rifiuto espresso alla Alvarado, che l’ha condotta nella trappola elaborata dall’Alday. Il sacerdote non sa ancora che proprio dal’annuncio dell’imminente matrimonio tra Lucia e Samuel è partito il diabolico piano del Priore Espineira per impedire all’Alday di impossessarsi di quell’eredità che altrimenti sarebbe certamente andata alla chiesa. Intanto Marcelina è rientrata ad Acacias, convinta di poter riconquistare Jacinto, l’uomo che ama. Il ragazzo però subito dopo la sua partenza è invece rientrato al paese per occuparsi delle sue pecore, ed ha conosciuto una nuova donna con cui ha iniziato una relazione. Questo ha reso felice sa cugina Casilda, che però adesso si trova in difficoltà sapendo che la notizia spezzerà il cuore della sua amica Marcelina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA