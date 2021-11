Una Vita/ Anticipazioni puntata 1° novembre: la confessione di Camino

Una Vita, anticipazioni puntata 1° novembre

Nella puntata di lunedì 1 novembre di Una vita, Camino, carica di sensi di colpa per quanto accaduto, decide di non essere degna di accettare l’eredità che le spetterebbe dopo la morte di Ildefonso. La madre, però, non essendo d’accordo con la sua decisione di rinunciare alle ricchezze del suo marito legittimo, la istiga a prendere tutto quello che deve. Questo atteggiamento fa infuriare la ragazza e crea fra le due donne una spaccatura definitiva.

Poi la giovane Pasamar decide di aprire il proprio cuore e confessare all’amica Anabel il suo amore per Maite. I metodi di Aquilino sembrano avere successo con Antonito, tanto che anche Bellita decide di provare le sue doti da guaritore: pure in questo caso i risultati sembrano arrivare, tanto che la donna decide di accettare la proposta di Pepe Caro.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Genoveva è sempre al capezzale di Felipe che, però, non ricorda assolutamente nulla di tutto quello che gli è accaduto e soprattutto degli ultimi dieci anni. È molto colpito per avere sempre al suo fianco questa giovane e bella donna ma le chiede con insistenza chi essa sia, visto che nessuno vuole dirglielo. I due vengono però interrotti dall’arrivo di Liberto e l’Alvarez Hermoso dà dimostrazione di ricordare perfettamente gli eventi di dieci anni prima. Alla fine Genoveva riesce a fargli credere di essere una dama della carità, così da non turbarlo ulteriormente. Anabel va a fare una visita a Camino per chiederle ancora una volta scusa per aver svelato il segreto di Ildefonso. La Pasamar, però, dice di essere lei l’unica colpevole di quello che è successo al marito perché è stata la prima a parlare dei suoi problemi con una persona estranea al matrimonio. La Bacigalupe prova a consolarla ma senza successo perché Camino è davvero affranta e ritiene che nulla possa lenire il suo dolore e soprattutto il suo senso di colpa. Più tardi Camino sta rileggendo i documenti di Ildefonso e si domanda chi sia Sophie, una donna della quale parla spesso nelle sue lettere. Viene però interrotta dall’arrivo del nonno del marito: l’uomo le dice di essere stata prima da Felicia che gli ha confessato di quanto la figlia fosse innamorata di Ildefonso. Camino è stupita dalle parole della mamma ma non vuole rovinare la memoria del marito, così non la contraddice ma appena resta sola ha uno scatto di rabbia nei confronti del ritratto di Felicia.

Antonito è molto preoccupato per il discorso che deve tenere alla conferenza conclusiva della campagna elettorale e non riesce ad avere una buona idea per riuscire a catturare l’attenzione del pubblico. Lolita ha un’idea brillante: il marito dovrebbe contattare Aquilino, un guaritore di Cabrahigo, che riuscirà sicuramente a fargli ritrovare la calma per riuscire a scrivere un discorso coinvolgente. Bellita torna a casa, ancora preoccupata per il dolore alla gola. Ha la sorpresa di trovare l’impresario Pepe Caro che parla con suo marito: l’uomo è venuto per proporle un contratto per una serie di spettacoli nel suo teatro di Madrid. La Del Campo, invece di accettare con entusiasmo, gli risponde che ci penserà e gli farà sapere appena possibile. Quando l’impresario va via, José le chiede se per caso è impazzita e che cosa le stia succedendo per non cogliere al volo un’occasione del genere. La donna fa credere al marito di voler solo giocare al rialzo dal punto di vista economico. Liberto racconta a Rosina e a Casilda quello che sta succedendo a Felipe e soprattutto come Genoveva stia gestendo la situazione, criticandola perché non ha voluto confessare di essere sua moglie. Velasco convoca Laura per minacciarla ancora una volta: dopo aver saputo che Felipe ha perso la memoria, vuole comunque che la domestica proceda con il piano per eliminarlo.



