Una vita/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Liberto si risveglia dal coma?

Oggi pomeriggio, martedì 1 ottobre, torna Una vita su Canale 5. Ricordiamo che la soap opera spagnola andrà in onda anche questa sera su Rete 4. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo quanto successo oggi. Padre Telmo ha confuso Lucia con la sua rivelazione, mentre Susana si tuffa nel lavoro per non pensare alle cattive condizioni in cui si trova il nipote. Trini continua ad avere malori che nasconde al marito, di che si tratterà? Fabiana consiglia alla donna di dire tutto a Ramon, e rivela a Celia della situazione di Trini. Hinigo svela a Rosina che Liberto potrebbe morire in seguito all’intervento. Padre Telmo riunisce i fedeli per pregare in suffragio di chi è morto nell’attentato. Celia intanto chiama il medico per Trini, mentre Ramon e Felipe vanno a casa di Samuel. Padre Telmo e Luicia si sono avvicinati molto. La giovane è alla ricerca di notizie sulla madre e del suo legame con i Marchesi. Il giovane sacerdote sembra guardare Lucia con occhi nuovi: che intenzioni avrà Padre Telmo? Lucia intanto sarà riconoscente di quanto ha fatto il curato e ricambierà cercandogli una domestica che lo possa aiutare nella sua dimora.

Una Vita, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella nuova puntata di Una vita Liberto si risveglia e Rosina regala dottor Baeza, che ha curato il marito, dei gemelli d’oro. Inoltre per gratitudine, gli affitta l’ex casa del defunto Arturo Valverde a un prezzo irrisorio. Felipe consiglia a Samuel, sul lastrico dopo lo scoppio della galleria Alday, di realizzare gli schizzi dei gioielli da vendere alla Marchesa di Urrutia. Antonito ed El Pena prendono parte alla campagna pubblicitaria per la bibita che rinfresca. Anche Servante prende parte all’evento. La soap riuscirà come sempre ad intrattenere il pubblico regalando piccole disgrazie, come quelle che hanno colpito Liberto e, in parte, Trini, e risate come quelle che faremo con il portiere dell’ormai famoso palazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA