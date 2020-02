Una Vita/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: Lucia rischia la vita?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 10 AL 16 FEBBRAIO

Nelle prossime puntate di Una Vita, Priore sembra aver messo in atto il suo secondo piano, visto che Telmo ha deciso di non opporsi alle nozze fra la donna che ama e Samuel. Purtroppo a farne le spese sarà Lucia, che cadrà dalle scale e verrà ritrovata proprio dal parroco. Quest’ultimo infatti ha avuto il sospetto che sarebbe accaduto qualcosa di brutto già durante il ricevimento, notando l’improvvisa scomparsa della ragazza. Il suo atteggiamento però insospettirà ancora frate Guillermo, sicuro che il giovane prete gli stia nascondendo qualcosa. Intanto, Casilda scopre che Jacinto ha in realtà una relazione con una donna ed è costretta a fare di tutto perchè Marcelina non venga informata. Affronta però il cugino e le sue responsabilità nei confronti dell’amica, mentre Guillermo mette alle strette Temo e gli impone di dirgli tutto. Scoperto il piano del Priore, il frate si presenta dal suo rivale e scopre così un altro dettaglio sulla vita di Telmo di cui era ancora all’oscuro. Guillermo tra l’altro, scoperto dell’amore del parroco per Lucia, lo inviterà a lasciare il sacerdozio. Il discorso verrà sentito anche da Ursula, che gli farà una scenata di fronte a tutti.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Lucia ripensa al suo arrivo ad Acacias ed al sorriso di Samuel. Nei suoi pensieri c’è anche Telmo e ciò che prova per lui, ma questo non le impedisce di accettare la proposta di matrimonio di Alday. Anzi, gli chiede di annunciare il loro fidanzamento il più presto possibile e di lasciare la cittadina subito dopo le nozze. Il gioielliere mette subito in atto le sue volontà e come prima persona informa Telmo, che rimane sconvolto. Lo informa pure che come parroco dovrà essere lui a celebrare la loro unione. Intanto, Celia e Lucia annunciano le belle notizie: la ragazza si sposerà presto e la cugina è in dolce attesa. Felipe non sa ancora nulla e la moglie pensa di scrivergli un telegramma. Una volta sole, Susana, Rosina e Leonor parlano del fatto che Celia sia troppo grande per avere un figlio. La sarta crede tra l’altro che possa aver finto la gravidanza, visto che in passato ha già avuto problemi psichici. Durante la festa di fidanzamento di Lucia, Telmo lancia uno sguardo alla ragazza e Samuel se ne accorge.

La notizia delle nozze giunge anche al Priore, che decide di raggiungere Acacias per assicurarsi che Telmo impedisca la cerimonia. Il parroco vorrebbe dichiarare la sconfitta, ma Espineira ha intenzione di andare avanti con il piano. Intanto, Inigo scopre che Tito non si è allenato nonostante l’incontro sarà da lì a poco. Anzi, ha pure dei forti dolori allo stomaco per via di un pranzo troppo pesante. Anche se Tito è sicuro di poter battere il rivale sul ring. Lolita invece fatica a vedersi come una signora e anche se Ramon organizza una cena per darle il benvenuto in famiglia, l’ex cameriera non fa altro che ridere. A causa di un piccolo incidente, Lolita finisce per macchiare il vestito e Susana deve correre ai ripari. Lucia invece rivela a Samuel di non volersi sposare nellachiesa di Telmo, ma il fidanzato è del parere opposto. Nonostante il ritardo, alla fine le nozze di Lolita e Antonito sono un successo. Solo Lucia è ancora sconvolta e non si accorge che qualcuno l’ha seguita fino a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA