Una vita/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Aurelio affronta David

Una vita, nelle scorse puntate: Felipe e Ramon ai ferri corti

La trama di Una vita nelle precedenti puntate ha posto l’attenzione su David e Valeria, la “falsa coppia” che sta destando più di un sospetto nella comunità. La prima ad aver nutrito dubbi su di loro è Genoveva: a suo parere Aurelio non le sta raccontando la verità sulla coppia che, a suo dire, non è affatto sposata. I due giovani, dopo un duro scontro per via del controllo asfissiante che David esercita sulla ragazza, si sono riappacificati. Entrambi devono infatti mantenere il segreto su Rodrigo, marito di Valeria, che si trova ora sotto la protezione del Quesada.

Una vita/ Anticipazioni puntata 9 giugno: alta tensione tra Felipe e Ramon

Nel frattempo la convivenza di Felipe e Ramon si fa sempre più difficile e i due litigano ogni giorno. L’ultimo terreno di scontro è stato il discorso preparato da Felipe in occasione dell’inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito. L’avvocato ha chiesto consigli a Ramon, già di per sé infuriato per la scelta di Lolita di far parlare pubblicamente Ramon: non gradisce infatti tale fare cerimonioso. Apprese le parole preparate dal coinquilino, il Palacios reagisce malamente e si accende l’ennesimo scontro tra i due.

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 giugno: Valeria si scontra con David

Una vita, anticipazioni puntata 10 giugno: Genoveva sempre più sospettosa di David e Valeria

Il 10 giugno torna Una vita con un’altra avvincente puntata. Secondo le anticipazioni, David e Valeria si sono riavvicinati dopo il duro scontro. Avvicinamento che, tuttavia, preoccupa e non poco Aurelio: il Quesada infatti pretende dal ragazzo il massimo dell’obbedienza. Per questo decide di affrontarlo, avvertendolo che è tenuto solo a sorvegliare Valeria e non ad intrecciare un possibile legame affettivo con lei. Dal canto suo, la stessa Valeria inizia a porsi dubbi circa la sincerità di Aurelio e David.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Hortensia mette alle strette Rosina

Intanto Genoveva si fa sempre più sospettosa e ritiene che David e Valeria non siano sinceri: oltre a conoscere Aurelio da tempo, non sono nemmeno una coppia a tutti gli effetti. Del resto anche il rapporto tra la stessa Genoveva e Aurelio si è incrinato da tempo: la coppia sembra ormai stare insieme per convenienza, con il Quesada che è sempre più coinvolto nelle vicende che vedono coinvolti David, Valeria e Rodrigo, di cui si sta occupando personalmente.











