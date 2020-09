Una vita/ Anticipazioni puntata 10 settembre: Cinta dice a Rafael che non lo ama

Una vita, anticipazioni puntata 10 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 10 settembre, Cinta dice finalmente a Rafael di non amarlo e di non volerlo sposare, pertanto non potrà partire con lui per il tour artistico in giro per la Spagna. Il ragazzo le augura tutta la felicità del mondo e va via per sempre. Poi Cinta deve affrontare i suoi genitori, i quali contavano sul denaro che la ragazza avrebbe potuto guadagnare: i due non prenderanno molto bene la confessione di Cinta che dice loro di essere innamorata di Emilio e di voler stare con lui. Marcia, anche se lavora di nascosto per Ursula, sente crescere dentro di sé i sentimenti nei confronti di Felipe e anche l’avvocato non è insensibile al fascino della bella cameriera carioca. Per questo motivo, invitato ad un importante evento che si terrà nell’abasciata del Brasile, decide di chiedere alla ragazza di essere la sua dama per una sera. Lei accetta e questo li spingerà a trascorrere ancora più tempo insieme.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe ha incontrato Genoveva al cimitero e i due parlano delle rispettive perdite – la moglie per Felipe e Samuel per Genoveva – e si confrontano su come superare il loro dolore, visto che ognuno dei due ha subito la perdita dell’amore della propria vita. L’avvocato racconta alla donna di aver incontrato una persona che gli ha fatto capire di poter provare ancora il sentimento dell’amore ma non fa alcun nome e Genoveva si illude che stia parlando di lei: probabilmente, però, l’Alvarez – Hermoso si riferisce a Marcia. Poi i due si salutano, non prima che Genoveva lo abbia ringraziato perché gli ha dato modo di capire che cosa debba fare nella sua vita. Quando torna a casa Ursula l’avvisa che il marito è con il solito giovane in camera da letto e che ha chiesto di non essere disturbato per nessun motivo: dalla camera si sentono urla e rumori sinistri, così Genoveva decide di trascorrere la notte in albergo. Fra Cinta ed Emilio finalmente è tornato il sereno e si sono dichiarati il loro amore ma il Pasamar chiede alla ragazza di continuare a tenere nascosta la loro relazione per evitare che influenze esterne possano rovinare di nuovo il rapporto. Cinta non è felice di questa richiesta ma accetta perché non vuole correre il rischio di perdere di nuovo l’uomo che ama, attribuendo questa richiesta del giovane all’ostilità della madre Felicia.

A Una Vita Felipe racconta a Liberto che Genoveva potrebbe cambiare opinione ma l’amico non sembra rincuorarsi dalla notizia: per questo motivo ha chiesto un incontro con il magistrato che si occupa del caso perché è certo di avere a breve dei nuovi elementi da poter sottoporre per scagionare l’amico. Jose e Bellita sono contrariati per la mancata partenza della figlia e quando Cinta raggiunge i genitori dice che è stato un discorso del padre a farle cambiare idea e che non reputa di amare a sufficienza Rafael per poter partire con lui. In giornata incontrerà Rafael per dirgli che non può iniziare una relazione professionale con lui visto che non è interessata a portare avanti quella personale. Arantza, intanto, prova a fare delle battutine alla ragazza per riuscire a convincerla ad essere sincera sotto tutti i punti di vista, anche sull’amore che prova per Emilio. Servante prova a risollevare il morale di Liberto e si propone di trascorrere del tempo con lui per riuscire a distrarlo dalla sua tristezza. Il Seler racconta di essere andato in locanda solo perché è stato costretto da Felipe che teme che lui possa cadere in depressione ma aggiunge che non gli importa di nulla ora che ha perso l’amore di sua moglie.



