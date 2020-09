Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Felipe prova a salvare Liberto

Una Vita, anticipazioni puntata 9 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 9 settembre, Felipe tenta il tutto per tutto per salvare l’amico Liberto dall’accusa di stupro e per questo decide di andare a parlare con Genoveva. L’avvocato, infatti, è convinto che la moglie di Alfredo abbia un lato umano che fino ad ora ancora non è emerso ed è sicuro che la donna alla fine confesserà la verità. In effetti l’avvocato non è molto lontano dalla verità visto che Genoveva è sempre più titubante sul portare avanti il suo piano di vendetta perché non sta ricavando la soddisfazione che immaginava di avere rovinando tutti gli abitanti di Acacias. Inoltre la signora Bryce sembra iniziare a nutrire un certo interesse sentimentale nei confronti di Felipe e per questo sembra voler fare qualcosa per aiutare l’avvocato. E Genoveva ha le possibilità di rimettere a posto le cose, soprattutto perché ha un’arma di ricatto molto potente in mano, le prove dell’omosessualità del marito.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Jose aggredisce Felipe perché l’avvocato gli ha detto che non c’è modo di recuperare i soldi che Alfredo Bryce ha rubato, neanche se si dimostrasse la sua colpevolezza. Non fa in tempo a a cercare di placare l’amico prima che se ne vada per salutare la figlia in partenza, che l’avvocato incontra Liberto il quale gli annuncia che è sul punto di lasciare per sempre la casa che ha condiviso con Rosina e gli chiede di poter stare ancora qualche giorno da lui. Ramon racconta a Carmen, Antonito e Lolita per quale motivo negli ultimi giorni era stato così pensieroso: ha capito che il settore delle assicurazioni può essere un ottimo modo per uscire dalla situazione delicata che stanno attraversando. Ramon è intenzionato a coinvolgere tutti gli abitanti di Acacias così per raggiungere la cifra necessaria per il primo investimento, recuperando le loro vecchie situazioni economiche. Cinta è in procinto di partire e tutti i vicini si avvicinano alla sua auto per poterla salutare. A guardarla da lontano c’è anche Emilio, convinto di avere per sempre perso la donna della sua vita mentre la sorella Comino prova a consolarlo. A Servante arriva una brutta notizia: il suo paese natio revoca il premio assegnato a Jacinto come vincitore del torneo di biglie poiché l’uomo non ha alcun legame con il paese.

Genoveva ha una lunga discussione con Alfredo che la invita a non credere nell’amore e nei sentimenti perché nella vita solo il denaro ha importanza. La ragazza, però, non è fiera di quanto sta facendo e così per riflettere decide di andare a visitare la tomba di Samuele. Arrivata qui piange e racconta all’immagine del defunto di non riuscire a portare avanti i suoi propositi di vendetta perché non ce la fa a vedere degli occhi della gente il disprezzo che prova nei suoi confronti. Poi piangendo chiede allo stesso Samuele di indicarle la via che deve seguire, di darle un segno della sua presenza e all’improvviso compare Felipe che mette una mano sulla spalla della ragazza. Emilio, intanto, è disperato per la partenza di Cinta e pensa che la sua vita non abbia più senso. Per questo è nei vicoletto dietro il ristorante a piangere quando all’improvviso sente pure lui una mano sulla spalla ed è convinto sia quella di Comino che prova a consolarlo.In realtà si tratta di Cinta che, all’ultimo minuto, ha cambiato idea e ha deciso di non partire con Rafael. Appena Emilio apre gli occhi, Cinta gli getta le braccia al collo e lo bacia, poi gli dice che dopo aver letto il suo diario ha capito la profondità dei suoi sentimenti e non è riuscita a proseguire il viaggio. Emilio non capisce come il diario sia finito nelle sue mani ma è troppo felice di riaverla con sé.



