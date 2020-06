Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 giugno: Bellita ha perso tutto?

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 GIUGNO

Le cose non si mettono bene per i neo protagonisti di Una Vita. La soap spagnola torna con gli ultimi colpi di coda della settimana e si trascina dietro anche Bellita e i suoi. La donna ha già affrontato la delusione arrivata nel momento in cui ha scoperto che la figlia ha mentito e che è stata cacciata dal collegio, scuola che non vuole più frequentare, e poi anche quella di aver organizzato un incontro e un possibile matrimonio per lei ma senza successo. Oggi le cose non faranno altro che peggiorare visto che l’ex star si troverà ad affrontare un vero e proprio dramma destinato a stravolgere la sua vita. Ma cosa è successo di così grave? A quanto pare il suo teatro è stato distrutto da un incendio e questo significa che tutto quello che è da sempre in possesso della sua famiglia potrebbe andare perso lasciando lei, il marito e la figlia sul lastrico. Cos’altro succederà oggi?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita non c’è stato solo spazio per Bellita e la sua famiglia ma anche per quelli che sono i personaggi storici della soap spagnola. In particolare, si è parlato molto di Ramon e Felipe ma anche di Telmo e Lucia. Quest’ultima ha approfittato dell’assenza del marito Eduardo per nascondersi nella stanza di Telmo e lasciarsi andare alla passione con lui. I due si sono visti, si sono baciati, abbracciati e lasciati andare in nome di quel sentimento che non si è ma sopito ma tutto è destinato a peggiorare. Eduardo non rimarrà via a lungo e presto sarà Ursula a bussare alla loro porta per annunciare il suo ritorno e salvare la sua padrona. Dall’altro lato, invece, Felipe ha scoperto che il lavoro che gli è stato offerto è frutto dell’interessamento di Ramon, un tempo suo amico ma adesso solo l’uomo che ha ucciso la moglie. Liberto lo ha spinto a mettere tutto da parte per tornare in carreggiata partendo dal lavoro ma il capitolo non è ancora chiuso e adesso che si andrà avanti con questo nuovo filone, i due si troveranno faccia a faccia facendo finalmente venire a galla la verità su quello che è successo.



