Una Vita/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Felipe lascia Acacias?

Nella puntata di sabato 11 settembre di Una Vita, Bellita è intenzionata a fare qualsiasi cosa per convincere Cinta a tornare in Spagna e per questo vorrebbe l’aiuto di Felicia che però non è disposta a farsi complice di questo piano. Così alla fine la Del Campo pensa di aver trovato la soluzione al problema: saranno lei, José e Alodia a raggiungere Cinta in Argentina. In soffitta la decisione di licenziare Alodia dalla parte di figlia di Fabiana e Servante non basta a calmare gli animi per cui Lolita ha un’altra idea per risolvere la situazione. Liberto è finalmente riuscito a trovare un nuovo appartamento per Felipe. Anche se si tratta solo di un interrato, l’avvocato non vede l’ora di poterci andare a vivere per non subire più il supplizio di dover incontrare ogni giorno Genoveva. Intanto il Seler propone la vecchia casa di Felipe a Marcos.

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Felipe convoca Alodia e Casilda perché vuole sapere se hanno delle informazioni su Laura ma le due ragazze negano, scatenando le ire dell’avvocato che pensa che le due stiano mentendo per proteggere l’amica. Più tardi Genoveva parla a telefono proprio con la domestica per chiederle come stia e per proporle di inviarle altro denaro. La conversazione, però, viene interrotta dall’arrivo di Velasco che è venuto per pianificare la loro difesa dall’accusa dell’omicidio di Marcia, poi si occuperanno anche dell’accusa di abbandono del tetto coniugale. Mendez è ansioso di sapere se l’avvocato è riuscito a trovare informazioni e così va a trovare Felipe ma purtroppo le notizie non sono buone. Tuttavia il poliziotto è riuscito ad avere alcune informazioni, che spiegano anche per quale motivo si ricordasse del volto della giovane: circa 10 anni prima la ragazza era stata coinvolta nell’omicidio di suo padre e nella causa relativa era stata assistita proprio da Velasco che era riuscito a farlo scagionare. Felipe, quindi, inizia a capire molte cose e i veri motivi per i quali la ragazza ha mentito sul loro rapporto.

Camino viene spinta dalla madre a trascorrere più tempo insieme e così Felicia si offre di sostituirla per lasciarla andare a fare una passeggiata con il marito e prepararsi al meglio per la cena che in serata la vedrà occupata con Lolita e Antonito. Più tardi, però, riceve una visita da Marcos che vorrebbe invitarla a trascorrere la serata in un caffè molto alla moda ma la Pasamar deve declinare l’invito, non senza dispiacere. La conversazione fra i due viene notata da Rosina che non perde l’occasione per dire all’amica che è evidente l’interesse che l’uomo prova nei suoi confronti così come lascia molto perplessi l’amicizia sempre più stretta che intercorre fra Camino e Anabel. La Rubio insinua che forse potrebbe trattarsi non solo di un rapporto amicale e questo sospetto rende Felicia ancora più insofferente. Lolita dice a Fabiana che alla soffitta tutte le domestiche si reputano offese per essere state scartate in favore di Alodia come finta figlia della locandiera e di Servante. Per questo la donna preferisce convincere il suo socio a sollevare la domestica di casa Dominguez dall’incarico per darlo a Casilda o a Marcelina. Quando però la notizia viene comunicata ad Alodia la giovane ci resta molto male. Intanto Bellita riceve un telegramma di Cinta che comunica alla madre di aver avuto una proposta per una nuova tournée. Invece di essere felice la Del Campo si dispera perché vorrebbe che la ragazza rientrasse immediatamente in Spagna.

