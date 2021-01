Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: Marcia finalmente si risveglia

Una Vita, anticipazioni puntata 12 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 12 gennaio, Marcia finalmente si risveglia: l’operazione è andata a buon fine, la pallottola è stata estratta e la ragazza ora è debole ma in via di guarigione. Felipe è molto grato a Genoveva che si è resa disponibile ad aiutarlo e a prestarle dei soldi per riuscire a farla operare. La Salmeron ha intenzione di mostrarsi sua amica fino a quando non verrà il momento giusto per provare a riconquistarlo. Felipe non vuole perdere altro tempo e chiede aiuto a Liberto per recuperare un anello di fidanzamento con il quale chiede alla Sampaio di sposarlo. Ursula non crede alla bontà delle intenzioni di Genoveva e cerca di capire che cosa nasconda la sua padrona dietro a tanta generosità. Il progetto di una frequentazione fra Susana e Armando sfugge di mano a Rosina e Liberto che hanno due idee differenti su quello che la zia dovrebbe fare.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva, dopo un’assenza di un giorno, ritorna ad Acacias e annuncia a tutti che un famoso medico di Barcellona ha deciso di operare Marcia e lo farà quel pomeriggio stesso, ovviamente completamente spesato dalla Salmeron. Poi invita tutti i vicini a dire una veglia di preghiera nel pomeriggio, così da sostenere la ragazza durante l’operazione. Bellita e Josè commentano il girato che Carchano ha fatto loro vedere di Cinta e Camino e si congratulano con se stessi per il talento della loro unica figlia. Solo Arantxa prova a farli ragionare sul fatto che il produttore ha chiesto dei soldi per lanciare le ragazze nel cinema ed è un comportamento abbastanza sospetto. Felicia, ignara di tutto, è molto contenta della prova di attrice di Camino e inizia a pensare che la sua idea di fare cinema sia un progetto interessante. Susana vede Armando, Carmen e Felicia ad un tavolo del Nuovo Secolo e si unisce alla compagnia. Il diplomatico sta raccontando alle amiche che sta pensando di ritirarsi dalla vita girovaga legata al suo lavoro e prendere residenza definitiva ad Acacias, per avere il calore degli amici. Susana è molto colpita da questo progetto e sembra davvero che una simpatia fra i due stia nascendo da entrambe le parti.

Genoveva continua a lottare al fianco di Felipe ma…

Cesareo riporta a Jacinto il ritratto della zia Eulalia perché non riesce a dormire con quella donna orribile che lo guarda dalla foto. Il custode di Acacias 38 è disperato perché teme che la moglie lo cacci di casa se riporta la foto ma Servante ha un’idea geniale che può essere utile anche per risollevare il morale di Marcelina e Casilda, dispiaciute perché Carchano le ha scartate dai provini cinematografiche. Liberto e Ramon vanno a trovare Felipe in ospedale per dare supporto all’avvocato nel momento più delicato, mentre attende l’operazione di Marcia. I due raccontano a Felipe che Genoveva ha organizzato un rosario a casa sua per supportare la ragazza con le preghiere e l’avvocato ammette che è molto stupito da Genoveva e dalla sua disponibilità, tanto da essersi ricreduto sulla bontà d’animo della donna. A casa della Salmeron, Ursula sta dando gli ultimi ritocchi alla casa prima dell’inizio del rosario. La domestica chiede alla sua padrona se il medico che è venuto da Barcellona è stato da Genoveva incaricato di eliminare definitivamente Marcia ma la Salmeron la zittisce e le ricorda di stare al suo posto. Cinta racconta ad Arantxa dei suoi sogni di sfondare nel cinema ma arriva Camino con una brutta notizia: dopo che lei ed Emilio sono andati da Carchano per avere notizie, il produttore ha deciso di non girare alcun film per il momento. Cinta e Camino sono molto deluse e decidono di rivolgersi ad un altro produttore. Mauro torna in ospedale da Felipe ma non riceve un’accoglienza calorosa.



