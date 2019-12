Una vita/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Susana alle strette ma…

Una vita, anticipazioni puntata di oggi, 13 dicembre

Nella puntata di Una vita del oggi, 13 dicembre, vedremo che Flora e Servante decideranno di diventare soci. I due avranno in mente di lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale. Flora e Servante, infatti, penseranno di aprire un negozio di fotografia. Felipe, dopo aver parlato con Samuel, proverà a convincere Celia e Lucia a non recarsi più alla casa parrocchiale. In contemporanea, Raul sembrerà stare meglio, infatti la sua ferita guarirà completamente. Il giovane, allora, verrà dimesso dall’ospedale, per la felicità di Carmen. La donna inizierà però ad essere malvista dal suo padrone, che è appunto l’Alday. Samuel, quindi, riterrà anche la domestica responsabile del tentato furto avvenuto nella sua abitazione, e mediterà di licenziarla. Infine, Augustina e Fabiana noteranno un tipo strano avvicinarsi alla sartoria di Susana. Successivamente, vedranno l’uomo scrivere dei terribili insulti sulla vetrina del negozio.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di ieri, 12 dicembre, di Una vita è successo che i parenti di Alexis vogliono vendicarsi assolutamente della morte del modello. Questi ultimi sono venuti a conoscenza del fatto che Susana e Rosina non hanno aiutato il loro congiunto quando ha avuto il malore, e che il ragazzo è morto a causa di una forte crisi d’asma. Gli Escalona, però, hanno deciso di non denunciare le donne alla polizia per omicidio, ma di chiedere alle amiche tantissimi soldi, che queste ultime dovranno consegnare in breve tempo. Per riacquistare la serenità perduta, Susana fa una scelta. La donna mette in vendita la sua sartoria, per recuperare i soldi necessari da dare ai parenti di Alexis. Nel frattempo, Samuel va a trovare Felipe. L’uomo dice all’avvocato che la Alvarado ha intenzione di usare parte del suo denaro per fare delle opere di bene nei confronti degli sfollati della terribile alluvione. In più, l’Alday confida a Felipe che Celia e la cugina continuano a recarsi in chiesa per aiutare i bisognosi. Samuel quindi prega l’uomo di impedire a Lucia di utilizzare i suoi soldi per gli abitanti del quartiere dell’Hoyo, e di non permettere più alla moglie e alla Alvarado di recarsi in parrocchia per assistere gli sfollati. Infine, Padre Telmo sente di amare tantissimo Lucia e medita di lasciare per sempre il sacerdozio.

Per quanto riguarda le ultime vicende accadute nella soap opera di Una vita, abbiamo visto che la storia tra l’Alday e l’Alvarado sta vivendo un momento difficile. Samuel ha fatto ogni sforzo possibile per cercare di portare all’altare Lucia, ma la ragazza pare non essere molto interessata a convolare a nozze con il giovane. Il ragazzo si è sentito quindi perso, in quanto, se non diventa rapidamente il marito dell’Alvarado, rischia di non poter mettere più le mani sull’eredità dei Marchesi di Valmez e di non riuscire a ripagare i suoi grossi debiti. In contemporanea, la donna è rimasta colpita dal gran cuore di Telmo, che è sempre pronto ad aiutare il prossimo in difficoltà. Lucia, quindi, si è sentita nuovamente attratta dal sacerdote ed ha ripreso a frequentare l’uomo. Inoltre, Carmen è abbastanza in pensiero per la salute di Raul. La ferita del ragazzo si è infettata e lui è stato ricoverato in ospedale. Susana e Rosina si trovano nei guai a causa della vicenda della morte di Alexis. Liberto cerca di capire da sua moglie cosa le sia capitato di tanto grave, ma quest’ultima non vuole confidarsi neppure con il marito.



